hide.me VPN, Android platformunda en hızlı VPN uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor. Wikipedia giriş, Netflix Amerika dizi ve filmlerini izleme, YouTube hız artırma, App Store ve Google Play ülke değiştirip oyunları indirme/oynama, internette gezerken veya dosya indirirken tamamen anonim olma ve daha saymakla bitiremeceğim işe yarayan bir VPN uygulaması.

Ücretsiz VPN uygulamalarından hide.me VPN, internet servis sağlayıcılar (ISP’ler), hackerlar başta olmak üzere online aktivitelerinizi takip eden kişilerden sizi korur. Herkesin kullanımına açık WiFi noktalarında çevrimiçi gizlilik ve güvenliğinizi sağlar. Değişken 3G bağlantılarında bile şifrelemeyi koruyan IKEv2 protokolünü destekler. İnternet bağlantınız kesildiğinde internet bağlantınız tekrar aktif olana kadar durup yeniden bağlanarak ekstra gizlilik sağlar. Parolalarınız, kredi kartı bilgileriniz, değerli dosyalarınız gibi kritik verilerinizi güçlü şifreleme ile korur. Online aktivitelerinizin kaydını asla tutmaz.

hide.me VPN, kolay kullanımlı VPN’ler arasında. Uygulamayı indirip mail hesabınızla kaydoluyorsunuz (kredi kartı istenmiyor), kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapıp “Korumayı Etkinleştir”e tıklıyorsunuz.