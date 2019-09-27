Zula Mobile kapalı beta açıldı! Zula Mobile APK indirme bağlantısı henüz sunulmasa da çok yakında Android telefonunuzda Zula mobil oynama şansı bulacaksınız. Türk yapımı FPS oyunu Zula’nın mobil sürümü PC’den çok da farklı değil. Zula mobil beta başvurusunu şimdiden yapın, Zula mobil indirilmeye açıldığında hemen oynamaya başlayın!

Tamamen Türk yapımı oldukça popüler bir online FPS oyunu olan Zula’nın mobil versiyonu sonunda çıktı! Çok oyunculu, oyuncuların birbiriyle çevrimiçi olarak savaşma imkanı veren oyunun mobil platforma uyarlanan sürümünde PC’deki haritaların tümü bulunuyor, yine PC’den bildiğimiz silahlar, silah kaplamaları, karakterler karşımıza çıkıyor. Zula mobil sürümün güzel yanı; düşük sistem gereksinimi istemesi. Yani; giriş seviye Android telefonlarda dahi akıcı oynanış sunuyor.

2016’da PC platformuna giriş yapan ve o günden bugüne en çok indirilip oynanan PC oyunları arasında olan gururumuz Zula’nın mobil cihazlar için özel hazırlanan sürümü Zula mobile, BoomByte tarafından geliştirilmiş ve Unity oyun motorundan güç alıyor. Oyunun şu anda beta testinde olduğunu ve 2020’de herkese açılacağını belirtelim.