2018 Facebook Görsel Boyutları Rehberi

Facebook’u aktif olarak kullanıyorsanız, her ne amaçla kullanıyor olursanız olun Facebook görsel boyutlarını bilmeniz gerekiyor. Profil fotoğrafınızdan, paylaştığınız fotoğraflara kadar tüm görseller bu sosyal medya platformunda önemli bir yere sahip. Biz de bunu düşünerek hazırladığımız 2018 Facebook görsel boyutları rehberinde, dikkat etmeniz gereken tüm boyutları sıraladık.

Facebook Sayfası Kapak Fotoğrafı Boyutu

Mobil Fotoğraf Boyutu: 640 x 360 piksel

Masaüstü Boyutu: 851 x 315 piksel

En İyi Boyut: 820 x 462 piksel

Burada kullanacağınız görsel, Facebook sayfanızın en üstündeki banner olarak görüntüleniyor. Hem mobil hem de masaüstü platformunda kullanabileceğiniz en iyi kapak fotoğrafı boyutu 820 x 462 piksel ( 1.77:1 en boy oranı ) olarak belirlenmiş. Facebook’un kendi araçlarını kullanarak fotoğraf yüklediğinizde, görseli hassas bir şekilde konumlandırabiliyorsunuz. En boy oranına uygun daha büyük bir görsel kullanırsanız, tüm cihazlarda kaliteyi iyileştirebilirsiniz.

En İyi Facebook Profil Fotoğrafı Boyutu Nedir?

Mobil ve Masaüstü: 180 x 180 piksel

Profil fotoğrafınızı seçerken, kare şeklindeki görüntüleri kullanabilirsiniz. Hem mobilde hem de masaüstünde 180 x 180 piksel olarak görüntülenen fotoğraflarınızı bu en boy oranına uyacak boyutlarda seçebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse; 1000 x 1000 piksel seçebilirsiniz.

Facebook Etkinlikleri Kapak Resmi ve Fotoğraf Boyutları

Etkinlik Kapak Fotoğraf Boyutu: 1920 x 1080 piksel

Etkinlik Duvarındaki Fotoğraflar: 470 x 470 piksel

Facebook’ta oluşturulan etkinliklerin kapak fotoğrafları, mobil ve masaüstü cihazlarda farklı şekilde görüntüleniyor. Fotoğrafın kırpılmasını önlemek için 16:9 en boy oranı nı kullanmanız öneriliyor. Kapak resmini tasarlarken önemli bilgileri görselin merkezine konumlandırmanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca, duvarda paylaşılan görseller de 470 x 470 piksel boyutlarında görüntüleniyor.

Facebook Grupları için Kapak Fotoğrafı Boyutu

En İyi Kapak Fotoğrafı Boyutu: 820 x 462 piksel

Facebook gruplarında kullanacağınız görseller 820 x 250 boyutunda görüntülenmesine rağmen, mobil sürümde 820 x 426 pikseli tam boyutta görüntüleyebiliyorsunuz. 1.77:1’lik en boy oranı na denk gelen bu boyut sınırları içinde kaldığınızda yüksek çözünürlüklü görseller elde edebilirsiniz.

Facebook Bağlantı Resmi Boyutu

Mobil Fotoğraf Boyutu: 560 x 292 piksel

Masaüstü Boyutu: 470 x 246 piksel

En İyi Boyut: 1200 x 629 piksel

Facebook’ta paylaştığınız herhangi bir bağlantıdan, blog yazısından veya haberlerden çekilen bu görselleri, 1200 x 629 piksel boyutunda tercih edebilirsiniz. 1.9:1 en boy oranı na uyan herhangi bir boyuttaki görsel tasarımlarınızı bu bölümde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Facebook Reklam Boyutları

Tek Resim Reklamlar: 1200 x 629 piksel

Carousel (Kaydırmalı) Reklamlar: 1080 x 1080 piksel

Tek görselli reklamlar, 1.9:1 oranında ki görselleri rahatlıkla gösterebiliyor. Ürün sayfanızın veya blog içeriğinizin bir bağlantısıyla tanıtmak istiyorsanız 1200 x 629 piksel kullanmanız yeterli olacaktır. Kaydırmalı reklamlar ise 10 adet resmi içeren 1080 x 1080 piksel boyutundaki görselleri destekliyor.

Popüler sosyal medya platformu Facebook’ta, web sitenize trafik çekmek istediğinizde veya profilinizi en iyi şekilde yansıtmak için kullanıyor olabilirsiniz. Bu ve benzer amaçlarla kullanacağınız görsellerin seçimini yukarıdaki boyutlara uygun şekilde yaptığınızda, her şeyin iyi bir şekilde görüntülendiğinden emin olabilirsiniz.