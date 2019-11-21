Backlinklerin Web Siteniz için Önemi Nedir?

Bir web sitesinden başka bir web sitesine verilen bağlantıya backlink adı verilir. SEO ve backlink ikiz sayılır zira ikisi de birbirine bağlıdır, biri olmadan diğeri eksik kalır. Backlink arama motorlarının sıralamalarında etkili bir kriterdir ama elbette ki sizi tek başına zirveye yerleştirecek kadar güçlü değildir.

Peki, bu backlinkler arama motorlarının sıralamasında web sitenizi yükseltecek kadar neden önemlidir? Bu yazıda, backlinklerin web sitenize olan faydalarını sizlerle paylaşıyoruz. İşte, backlerin web siteniz için önemi!

1. Backlink, Arama Motorlarının Yeni Web Sitelerini Bulması İçin Çok Önemlidir

"Backlink neden önemlidir?" sorusununa verilebilecek en basit açıklama şudur: Arama motorları yeni web sitelerini bulurken backlinklerden faydalanır.

Buradaki mantık, yeni bir yerlere gittiğimizde kaybolmamak için haritaları kullanmamızdaki mantık ile aynı sayılır. Arama motorları web sitenizi bulmak, taramak ve dizine eklemek için backlinkleri kullanır.

Kaliteli backlinkler, kısa sürede arama motoru sıralamalarında yükselmenize yardımcı olmaktadır. Backlinkler, arama motorlarının gezinme aracı olduğundan ötürü web siteniz için backlink çalışmaları yapmak, SEO'nun başarılı bir şekilde çalışması için yapılabilecek en iyi hamlelerden biridir.

2. Backlinkler, Güvenirliğinizi ve Kalitenizi Belirler

Maalesef ki Google bir insan değildir. Google'ın algoritması her ne kadar gerçek insanlar tarafından yaratılmış olsa da yazılımın bir insan beyni yoktur. Backlinkler çok önemlidir çünkü Google web sitenin güvenilirliğini ve kalitesini ölçerken backlinklerden de yardım alır. Asıl amacı, arama yapanları mümkün olan en iyi sonuca yönlendirmektir.

Google gibi arama motorları, arama motoru üzerinden sorgulama yapan kişileri alakasız içeriklere yönlendirmek yerine daha popüler, bulunmak isteneni en net şekilde veren içeriklere ulaştırmak istiyor.

Şöyle soralım: Aşağıdaki iki web sitesinden hangisine daha çok güvenirsiniz?

Sadece 3 backlink sahibi web sitesi.

300'ün üzerinde backlink sahibi web sitesi.

İkinci seçeneği seçtiğinden eminiz. Bu yazıyı sizden sonra okuyacak kişilerin de cevabı muhtemelen aynı olacaktır çünkü hepimiz popüler, backlink bakımından zengin web sitelerini daha güvenilir buluyoruz.

3. Backlinkler Sitenize Trafik Kazandırır

Bu madde aslında bir önceki madde ile bir noktada buluşuyor. Google, trafik almayan web sitelerine pek güvenmez. Çok fazla trafik alan web siteleri genellikle daha güvenilir ve kaliteli içeriklere sahiptir. Backlinklerin bir diğer önemi ise web sitenize trafik kazanmanızı sağlamasıdır. Backlinklerden kazandığınız trafikler, arama motorlarında sıralamanızı önemli ölçüde artıracaktır.