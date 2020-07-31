Bayramı Sevdiklerinizle Geçirmeniz İçin En İyi Görüntülü Görüşme Uygulamaları

Bu bayramda içerisinde bulunduğumuz koşullardan ötürü büyüklerimizi ziyaret edemiyoruz ama bu, onların bayramını canlı olarak kutlayamayacağımızın anlamına gelmiyor. Sizler için seçtiğimiz en iyi görüntülü görüşme uygulamaları, bu bayramda da sevdiklerinizle beraber olmanıza yardımcı olacaktır.

Sevdiklerinizin Bayramını Kutlamanız İçin En İyi Görüntülü Görüşme Uygulamaları

Bu listede sevdiklerinizin bayramını kutlamanız için kullanabileceğiniz en iyi uygulamaları bir arada topladık. İşte en iyi görüntülü görüşme uygulamaları!

1. Skype

Görüntülü görüşme uygulamaları arasında oldukça önemli bir yere sahip Skype, evden çıkamadığımız karantina döneminde sevdiklerinizle görüntülü olarak iletişim kurabilmenize imkân veren başarılı bir uygulamadır. Sesli ve HD çözünürlüğünde görüntü arama desteğine sahip olan Skype, 50 kişiye kadar görüntülü görüşme yapabilmeyi destekliyor. Ücretsiz olarak sunulan Skype, başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip. Dolayısıyla Skype üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde sevdiklerinizle görüntülü olarak görüşebilirsiniz.

2. WhatsApp

WhatsApp, tüm dünyada oldukça popüler bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp üzerinden sevdikleriniz ile birlikte görüntülü olarak sohbet edebilirsiniz. WhatsApp, görüntülü sohbet özelliği için 4 kişiye kadar destek sunuyordu ancak bu sayıyı iki katına çıkararak 8’e yükseltti. WhatsApp, üzerinden sevdikleriniz ile görüntülü olarak sohbet edebilirsiniz. WhatsApp Messenger, bugün hemen hemen herkesin akıllı telefonunda yüklü olduğu için bu bayramda da WhatsApp Messenger sayesinde sevdikleriniz ile birlikte olabilirsiniz.

3. Instagram

Fotoğraf tabanlı popüler sosyal medya platformu Instagram üzerinden sevdikleriniz ile görüntülü olarak iletişim kurabilirsiniz. Instagram, görüntülü sohbet özelliği için 6 kişiye kadar destek sunuyordu ancak son güncelleme ile birlikte Instagram'ın görüntülü sohbet özelliği 50’ye yükseltildi. Instagram üzerinden sevdikleriniz ile pratik bir şekilde görüntülü olarak sohbet edebilirsiniz.

4. Google Duo

Google Duo, akıllı telefonlar, tabletler ve web gibi platformlarda sesli ve görüntülü olarak konuşma olanağı sunan başarılı bir uygulamadır. Ücretsiz olarak sunulan Gogle Duo’yu Google hesabınız ile giriş yaparak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Google Duo, görüntülü sohbet özelliği için 12 kişiye kadar destek sunuyor. Google Duo’da yer alan görüntülü sohbet özelliğinde herhangi bir süre kısıtlaması bulunmuyor.

5. Hangouts

Hangouts üzerinden sevdikleriniz ile görüntülü olarak iletişim kurabilirsiniz. Tıpkı Google Duo’da olduğu gibi Hangouts’a da Google hesabınız ile giriş yapabilir ve sevdikleriniz ile pratik bir şekilde sohbet edebilirsiniz. Google hesabı ile uygulamayı kullanabilmek büyük kolaylık sağlıyor zira kayıt olmak için herhangi bir ek uğraş gerekmiyor. Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan Hangouts, görüntülü sohbet özelliği için 10 kişiye kadar destek sunuyor.

6. Zoom

Zoom, yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte popüler hale gelen bir video konferans uygulamasıdır. Zoom üzerinden sevdikleriniz ile görüntülü olarak konuşabilirsiniz. Zoom’un ücretsiz sürümünde 100’e kadar katılımcı ile görüntülü konuşma gerçekleştirilebiliyor. Ücretsiz sürümde 3’ten fazla katılımcının yer aldığı görüntülü sohbetlerde 40 dakikalık konuşma süresi sınırı yer alıyor. Bu konuşma süresi sınırını kaldırmak için ücretli bir aboneliğe geçmeniz gerekiyor. Zoom’da sanal arka plan özelliği de yer alıyor. Eğlenceli ve kullanışlı bir özellik olan sanal arka plan, görüntülü sohbet esnasında arka planınızı değiştirebilmenize olanak sağlar.

7. Jitsi Meet

Jitsi Meet, muhtemelen daha önce duymadığınız bir video konferansı hizmetidir. Açık kaynak kodlu Jitsi Meet üzerinden sevdikleriniz ile iletişim kurabilirsiniz. Jitsi Meet’in web sitesinde yer alan “Go” butonuna tıklayarak görüntülü sohbet için bir oda açabilirsiniz. Odanın bağlantı adresini paylaşarak diğer kişilerin odanıza katılmasını sağlayabilirsiniz.

Jitsi Meet’in mobil sürümü sayesinde akıllı telefonunuz üzerinden de pratik bir şekilde sevdikleriniz ile görüntülü olarak iletişim kurabilirsiniz. Jitsi Meet’i kullanmak için herhangi bir kayıt işlemine gerek yok. Ücretsiz olarak sunulan Jitsi Meet, oldukça kolay bir kullanıma sahip. Jitsi Meet üzerinden gerçekleştirdiğiniz görüntülü sohbet sırasında arka planı bulanıklaştırabilirsiniz ancak bu özellik şu an beta aşamasındadır.