Blogunuzun Yorumlarını Artırmanın 5 Etkili Yöntemi

Bir blog kurdunuz, insanlara faydalı içerikler üretmeye başladınız. İlk başlarda, blogunuzun daha çiçeği burnunda olduğunu bildiğiniz için henüz yorumların gelmemesini normal karşıladınız. Günler, haftalar derken ikinci ayın sonuna geldiniz.

Blogunuza dönüp baktığınızda, şimdiye kadar bir tane bile yorum yapılmadığını fark ettiniz. Bir yerlerde, göremediğiniz, fark edilemeyecek kadar küçük bir hata yapıp yapmadığınızı düşündünüz. Hata yoktu, her ne kadar kendinize bolca suçlama yönelttiyseniz de hiçbir hataya rastlamadınız. O halde, neden yorum yoktu, bunca zamandan sonra, o kadar faydalı içerik üretmenize rağmen neden bir tanecik bile yorum almadınız? Bu soruyu kendinize bir süre boyunca sordunuz ancak hiçbir sonuca ulaşamadınız ve sorunun cevabını artık başka kaynaklarda, bu sorunun cevabına daha önce ulaşmış insanlara yöneldiniz.

Bu yazıda, blogunuzun yorumlarını artırmanın 5 etkili yöntemini anlatacağız. Peki, nedir bu yorumları artırmanın başlıca yöntemleri?

Doğru Başlık Atmalısınız

Arama motorları, internet kullanıcılarının sitenize ulaşması için en temel kaynaktır. Arama motorlarının yanında elbette sosyal medya platformlarından da sitenize ulaşmalarını sağlayabilirsiniz, ancak arama motorları, internet kullanıcılarının blogunuzu keşfetmesi için bulunmaz nimetlerdir. Bu nedenden ötürü başlık seçiminde, ziyaretçilerin arama motorlarına yazabileceği anahtar kelimelerden yararlanmalısınız.

Yazınızda Samimi Bir Üslup Tercih Etmelisiniz

Ziyaretçilerden samimi bir yorum istiyorsanız yazıyı samimi bir üslup ile yazmış olmanız gerekiyor. Samimi bir üsluptan kasıt, okuru kendinize bağlayacağınız bir üsluptur. Yani yazıyı bitirdikten sonra başa döndüğünüzde kendinize sormanız gereken iki soru var: Yazımda mantık bakımından bir hata var mı ve içerik, ziyaretçilerin samimiyetini gerçekten kazanabilir mi?

Ziyaretçileri Yoruma Teşvik Etmelisiniz

Bir içeriğe neden yorum yapma ihtiyacı duyarsınız? Yazar, yazı ile okur arasında bir köprü kurmuştur; konuya yönelik yorumlarınızı, tavsiyelerinizi yazıyı okuyan diğer insanlarla paylaşmaya teşvik edilirsiniz. Bu gibi verimli sonuçların elde edilmesi için öncellikle yazı ile okur arasında köprünün nasıl kurulacağını öğrenmelisiniz. Yazının sonunda, okurlarınıza yazı ile ilgili sorular ya da yazı hakkındaki düşüncelerini sorabilirsiniz; bu, okurların geri dönüşü için etkili bir yöntem olabilir.

Yorum Yapmak Olabildiğince Kolay Olmalı

CAPTCHA gibi spam koruma amaçlı kullanılan doğrulama sistemleri, doldurulması şart koşulan gereksiz, ziyaretçinin zamanını çalan aşamalar, ziyaretçilerin yorum yapmamasının nedenleri arasında birinciliğe oynar.

Yorum sisteminde yapılan hatalardan bazıları:

Yorum yapmak için üye olma şartı koymak,

Ziyaretçileri gereksiz detaylara maruz bırakmak,

İleri derece zorlukta CAPTCHA kullanmak.

Yorumlara Geri Dönmelisiniz

Ziyaretçilerin yorumlarına cevaplar yazmanız, onları önemsediğiniz anlamına gelir. Önemsendiğini hisseden ziyaretçiler, önemsendiği sürece yorum yapmaya devam ederler. Ziyaretçiler, sordukları soruların cevabını alamadığında blogunuzdan hoşlanmayabilir ve dolayısıyla blogunuza daha az ya da hiç girmemeye başlayabilir.