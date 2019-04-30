Boş Zamanlarınızda İzleyebileceğiniz Cyberpunk Türündeki En İyi 10 Film

“Yüksek teknoloji, kalitesiz yaşam” olarak tanımlanan Cyberpunk, bilim-kurgunun bir alt dalı olarak bilinir. Cyberpunk türündeki filmlerde genellikle teknolojinin aşırı bir şekilde gelişmesiyle toplumun maksimum süratle benzersiz bir yaşama sürüklenmesi işlenir.

Bu filmlerde ele alınan dünya asla düzelmeyecek gibi görünebilir ama toplumun gözünde umut asla tükenmez. Kahramanlar, mahvolan dünya düzenini insanların teknoloji ile refah içinde yaşadığı bir dünyaya çevirmek için savaşırlar.

Bu yazıda ise boş zamanlarınızda izleyebileceğiniz cyberpunk türünde en iyi 10 filmi öğreneceksiniz.

The Matrix (1999)

The Matrix, tüm zamanların en etkili aksiyon filmlerinden biri olarak kabul edilir. Keanu Reeves’in bilgisayar korsanı Neo’yu oynadığı, yönetmenliğini Wachowskis’in üstlendiği film, bize bullet time gibi tekniği başarılı bir şekilde aktarmıştır.

Film, makinelerin dünyaya hükmettiği, insanların Matrix olarak bilinen bir simülasyona bağlı olarak yaşadığı distopik bir gelecekte işleniyor. Bir bilgisayar korsanı olan Neo, bir simülasyonun içinde olduğunu öğrenince içinde bulunduğu sahte dünyadan uyanıyor ve bu makinelerle savaşanların arasına katılıyor.

RoboCop (1987)

RoboCop, Paul Verhoeven’in yönetmenliğini üstlendiği, Peter Weller, Dan O’Herlihy, Kurtwood Smith, Nancy Allen, Miguel Ferrer ve Ronny Cox’un başrollerini paylaştığı bir Cyberpunk filmi olarak bilinir.

RoboCop yakın gelecekteki Detroit’te geçmektedir. Şehir OCP adında bir şirket tarafından yönetilmektedir. Şehirdeki suç oranının yüksek olması, şirketi harekete geçirir. Şirket, suçla savaşmak için bir robot üretir fakat bu üretilen robot başarısızlıkla sonuçlanır.

Şirket, bunun üzerine yeni bir projeye başlar. Çeteler arası çatışmada öldürülen polis memuru Alex Murphy’nin bedenini çelikten yapılmış bir robotla birleştirir ve buna “RoboCop” adı verilir. Şehrin, suçluların kökünü kazıyacak yeni ve güçlü bir koruyucusu olur.

Total Recall (1990)

Arnold Schwarzenegger tarafından canlandırılan Douglas Quaid, monoton hayatından sıkılır ve hayatını pozitif anlamda doldurabileceği anıların, bir ajanın anıları olduğunu düşünür. Bunun sonucunda, anı transferi yapan bir şirket ile anlaşır. Anı transferi esnasında ortaya çıkan bir hata sonucunda, süper bir ajanın anıları yerine, aranan bir ajanın anıları yüklenir ve Douglas kendini hiç ummadığı bir tehlikenin içinde bulur.

Blade Runner (1982)

Görünüm bakımından insandan farksız, Replikant adında üretilen robotlar, dünya dışı kolonilerin genellikle tehlikeli işlerininin halledilmesi için kullanılmaktadır. Blade Runners isimli özel polisler, bu robotları yakalamakla yükümlüdür.

Rick Deckard, işinde uzman bir özel polistir ancak görevini bırakmaya karar verir. Bu sırada Los Angeles’a gelen bir grup Replikant gelir. Deckard’a bu grubu yakalaması için son bir görev verilir, Deckard da bu görevi kabul eder.

A Clockwork Orange (1971)

Şiddet bağımlılarından oluşan çete, çevreye korku ve nefret saçarak bir imparatorluk kurma peşindedir. Çete lideri Alex, işler çok büyük bir boyut aldığında yakalanır ve göz altına alınır ancak hapse atılmaz. Cezasının, bir şiddet deneyinde kobay olarak kullanılması olduğuna karar verilir. Bu deney, insanoğlu ile şiddet kavramı arasındaki bağı açığa çıkarmayı amaçlamaktadır.

The Terminator (1984)

Dünya artık robotlar tarafından kontrol edilen, bu robotlara karşı mücadele sarf eden direnişçilerin yaşadığı bir gezegen haline gelmiştir. Robotlar, ellerindeki gücü istedikleri şekilde kullanabilmektedir ve daha da güçlü olmayı amaçlamaktadır. Akıllıca bir plan yapan robotlar, geçmişi değiştirmek için harekete geçerler.

I, Robot (2004)

2035 artık robotların yeryüzünde önemli bir rol oynamaya başladıkları yıldır. Robotlardan çekinen bir polis memuru Del Spooner’in hayatı giderek içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Bir cinayet davasını üstlenen Spooner, katilin bir robot olmasından şüphelenmektedir.

Minority Report (2002)

Dedektif John Anderton, özel güçlere sahip kahinler ve önemli teknolojik cihazlar sayesinde cinayetleri işlenmeden önce öğrenip suçluları yakalayan özel bir polis timinin başındadır. Sorunsuz ilerlediğini düşündüğü bu düzen birdenbire bozulur ve başında olduğu tim, cinayet suçlamasıyla kendisinin peşine düşer.

Judge Dredd (1995)

New York artık “Mega Şehir” olarak tabir edilmektedir. Şehirdeki anarşik olaylara son vermede en büyük rol oynayanlar polisler ve yargıçlardır. Yargıçlar yüksek yetki ve güce sahiptir. Eskiden bu görevin başında olan Yargıç Dredd de bunlardan biridir. Dredd, eski sanıklardan Rico’nun hapisten kaçmasıyla kendini büyük bir tehlike çukurunda bulur.

ABE (2013)

İnsanların en büyük korkusu, bir gün robotların da insanların yaptığı gibi düşünmeyi ve hissetmeyi öğrenmesidir. Sevgiyi deneyimlemeye ve karşılığında sevilmeye istekli bir program olan Abe, gerçek sevgiyi bulduğuna inanır ancak sevgisinin karşılık bulmadığını görünce işler çığrından çıkar.

Rob McLellan’ın bu mükemmel kısa filmini YouTube üzerinden ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz.