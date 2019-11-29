Çerez (Cookie) Bildirimleri Ne İfade Ediyor?

İnternet sitelerinde son birkaç yıl içinde giderek çoğalan çerez (cookie) bildirimlerini fark etmişsinizdir. Bu çerez (cookie) bildirimleri onaylayabilir ya da görmezden gelebilirsiniz ancak bu bildirimlerin ne anlama geldiğini merak ediyorsanız yazımızın devamını okumanızı öneririz.

Bu bildirimleri kabul etmek dışında başka bir seçeneğinizin olmadığının farkına varmış olabilirsiniz zira bu seçeneği kabul etmeseniz de değişen bir şey olmayacaktır. Bu bildirimleri kabul etmenin dışında bir seçeneğinizin olmamasının en büyük nedeni, web sitesinin çerezleri kullanmadığı bir sürümünün olmamasıdır. Bu çerezlerin kullanımını reddetseniz dahi bunun hiçbir anlamı olmaz.

Çerez (cookie) bir web sitesinden bilgisayarınıza aktarılan önemli bir dosyadır. Bu dosyanın içinde oturum bilgileriniz gibi önemli veriler bulunmaktadır. Örneğin, herhangi bir web sitesinde kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak hesabınıza giriş yaparken "Beni Hatırla" benzeri bir seçeneği işaretlediğiniz zaman gelecekte hesabınıza şifre kullanmadan erişebilmeniz çerezler vasıtası ile gerçekleşmektedir.

Çerezler (cookies), bir web sitesini ziyaret ettiğinizde web sitesinin neler yaptığınızı adım adım takip edebilmesi için çok önemlidir. Çerezler (cookies) çoğu modern web sitesi için çok büyük rol oynamaktadır. Çerezler (cookies) çoğu zaman kullanıcı bilgilerini hatırlama gibi faydalı amaçlar için kullanılmaktadır ancak bazı kötü niyetli web siteleri hakkınızda veri toplamak için de çerezleri kullanabilmektedir. Çerezlerin kullanılması ile hakkınızda veri toplanmasının temel amacı, reklamverenlere daha kaliteli bir reklam kampanyası imkânı verebilmektir.

Çerezler kullanıcıların ürünler, hizmetler ve site ögeleri ile nasıl etkileşime girdiğini izlemeye yardımcı olduğundan ötürü büyük şirketler için çok önemlidir. Çerezler, büyük şirketlerin kullanıcılar hakkında önemli bilgilerin toplanmasında çok etkilidir. Kullanıcıların bu önemli bilgilerinin elde edilmesi, kullanıcılara ürünleri nasıl satabileceklerini öğrenmek isteyen şirketler için çok faydalıdır.

Çerezlerin kullanıcıların açısından bir diğer zararı ise kullanıcıların özel verilerine erişebilmek için bilgisayarlarına çeşitli virüslerin yerleştirmelerinin mümkün olmasıdır. Bu tür durumlara karşı bir önlem almak istiyorsanız tarayıcınızı gizli modda kullanabilir ya da tarayıcınızda belirli aralıklarla çerezleri temizleyebilirsiniz. Tarayıcınızda çerezleri temizlemek için CTRL + SHIFT + DELETE kısayolunu kullanarak tarayıcı geçmişini silme sayfasını açabilir ve buradan çerezlerin temizlenmesini sağlayabilirsiniz.