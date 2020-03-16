Google Chrome, tüm dünyada oldukça popüler bir tarayıcıdır. Kullanım kolaylığı, hızı ve başarılı arayüzü ile kullanıcıların gönlünde taht kuran Google Chrome, pek çok özelliğe sahip. Bu özelliklerden bir tanesi de klavye kısayoludur. Google Chrome’da yer alan klavye kısayollarından bazıları şunlardır:

Ctrl+D” klavye kısayolu, geçerli sayfayı yer imlerine eklemenizi sağlar. “Ctrl+H” klavye kısayolu, geçmiş sayfasını açar. “Ctrl+J” klavye kısayolu, indirilenler sayfasını yeni bir sekmede açar. “Shift+ESC” kısayolu, Google Chrome görev yöneticisini açar. “Ctrl+Shift+Delete” klavye kısa yolu, tarama verilerini temizleme seçeneklerini açar.

Google Chrome’da yer alan klavye kısayolları, webde gezinirken oldukça kolaylık sağlar. Ancak bazı kullanıcılar, klavye kısayollarını kullanmaktan hoşlanmaz. Peki, Google Chrome’da klavye kısayolu nasıl devre dışı bırakılır? Bu yazıda, Google Chrome’da klavye kısayolunun nasıl devre dışı bırakılacağını öğreneceksiniz.

Google Chrome’da Klavye Kısayolunu Devre Dışı Bırakmak

Google Chrome’da klavye kısayolunu devre dışı bırakmak için bir uzantı yüklemeniz gerekir. Shortkeys uzantısı ile klavye kısayollarını özelleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Shortkeys uzantısını Google Chrome’a ekledikten sonra uzantının simgesine tıklayın. Ardından açılan pencerede yer alan seçeneklere tıklayın. Açılan sayfada devre dışı bırakmak istediğiniz Google Chrome klavye kısayolunu girin. Örneğin, geçerli sekmeyi yer imlerine ekleyen “Ctrl+D” klavye kısayolunu devre dışı bırakmak istiyorsanız, “Keyboard shortcut” kutucuğuna “Ctrl+D” yazın.

Shortkeys uzantısının “Behavior” kutucuğunda açılır listeyi açın ve “Other” başlığının altında yer alan “Do nothing (disable browser shortcut)” seçeneğini seçin.

Shortkeys uzantısı, Google Chrome’un dahili sayfaları dışındaki tüm sayfalarda eklediğiniz klavye kısayollarını devre dışı bırakır. Bu, yeni sekme sayfasını, geçmiş sayfasını, indirilenler sayfasını vb. İçerir. Diğer tüm sayfalarda klavye kısayolu devre dışı bırakılır.

Kaydet'e tıklayın ve istediğiniz herhangi bir web sitesini ziyaret edin. Bir Google Chrome dahili sayfasında olmadığınız sürece, klavye kısayolu artık çalışmaz. İstediğiniz kadar klavye kısayolunu devre dışı bırakmak için bu uzantıyı kullanabilirsiniz.

Shortkeys uzantsının Google Chrome’un dahili sayfalarında işe yaramadığının nedeni uzantıdan kaynaklı değildir. Google Chrome, uzantıların bir güvenlik önlemi olarak dahili sayfalarında çalışmasına izin vermez.