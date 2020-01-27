Deprem Uygulamaları - İnternetsiz İletişim "Mesajlaşma" Uygulamaları

Türkiye’de deprem sıklıkla meydana geliyor. Deprem anında operatör fark etmeksizin iletişim kesintisi yaşanıyor. Telefonlar çekmemeye başlıyor, internet bağlantısı kesintiye uğruyor. Peki, bu durumda iletişimi nasıl sağlayacağız? Doğal afet durumlarında hayat kurtaran iletişim uygulamalarına bu yazımızda değiniyoruz. İnternet bağlantısı gerektirmeyen diğer bir deyişle internetsiz mesajlaşma uygulamalarını listeledik. İşte deprem uygulamaları

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde çok sayıda fay hattı olması sebebiyle birçok ilde depremler gerçekleşiyor. Deprem anında alt yapı yetersizliğinden iletişim sorunu yaşanıyor. Sevdiklerimize ne arayarak ne de WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Bu noktada internetsiz kullanılan mesajlaşma uygulamaları önem kazanıyor. Bu uygulamalar, Bluetooth bağlantısı üzerinden 200 metreye kadar mesaj göndermenize izin veriyor. İnternetiniz olmasa bile hayatta olduğunuzu bildirebiliyorsunuz. WhatsApp, Line, Facebook Messenger gibi bilindik uygulamalardan farklı olarak bir P2P programı ve mesajı iletmek için merkezi bir sunucu kullanmıyor. Android telefon ve iPhone’larla uyumlu çalışıyor.

AKUT Güvendeyim

AKUT ile birlikte geliştirilen Güvendeyim uygulaması, GPS üzerinden aldığı konumunuzu telefonunuzun kısa mesaj sistemi üzerinden önceden belirlediğiniz kişilere gönderiyor. Tek yapmanız gereken kırmızı butona dokunmak. Uygulama ayrıca deprem, sel, yangın konularında da temel bilgiler veriyor.

FireChat

İnternet bağlantısı gerektirmeyen anlık mesajlaşma uygulamaları arasında oldukça popüler FireChat. 60 metre uzaklığa kadar iletişimi sürdürebiliyorsunuz. Kullanıcı adı ve avatar seçerek hemen kullanmaya başlayabileceğiniz uygulama, pili de çok fazla tüketmiyor, çok güçlü tasarruflu bir uyuglama. Hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu.

Serval Mesh

Serval Mesh, internet erişiminiz olmadığında, telefon çekmediğinde kullanabileceğiniz bir diğer uygulama. Özel telefon görüşmesi yapma, kısa mesaj gönderme, dosya paylaşma uygulamanın öne çıkan özellikleri arasında. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan uygulama mesh ağı üzerinden harita bilgisi de sunuyor. Sadece Android cihazlarla uyumlu.

Signal Offline Messenger

Signal, 100 metreye kadar menzil içinde internet veya yerel ağ olmadan haberleşmenize izin veriyor. Başka bir sinyal algılandığında iletişimi sağlayabiliyorsunuz. Ses, fotoğraf, metin ve video gönderebiliyorsunuz. Aynı anda birden fazla kişiyle iletişimi sürdürebildiğiniz uygulama güvenli bir sistem kullanıyor. Android ve iOS cihazlarla uyumlu.

Vojer

Telefonunuz 3G veya 4G şebeke kapsama alanı dışındaysa, Vojer uygulamasını kullanarak yakınınızdakilerle iletişime geçebilirsiniz. Mesaj gönderimini P2P sunucusunu kullanarak sağlayan uygulama, rehberinize ve diğer verilere erişmez. Gönderilen veya gelen tüm mesajlar şifreleniyor. Sadece iOS cihazlarla uyumlu.

Briar

P2P mesajlaşma uygulaması Briar, iletişim için güvenli, basit bir yol sunuyor. Cihazlar arasında doğrudan aktarılan mesajları senkronize ediyor. Ayrıca zayıf ağ durumunda mesajları Bluetooth veya WiFi üzerinden senkronize edebiliyor. Acil durumlarda mesajların kesintisiz aktarılması için çok faydalı olan uygulama Tor ağı üzerinden de senkronize edebiliyor. Sadece Android telefonlarla uyumlu.

Bridgefy

İnternetsiz mesajlaşma uygulamalarından Bridgefy, Bluetooth üzerinden çalışıyor, 100 metre uzaklığa kadar birileriyle iletişim sağlayabiliyorsunuz.