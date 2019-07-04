Devamlı Olarak Kaliteli İçerik Üretmenin 5 Yolu

Blogunuza içerik oluşturmak için zaman bulmak çok mu zor geliyor? Bu makalede, devamlı olarak kaliteli içerik üretmenin 5 yolunu sizlerle paylaşacağız. Başlamadan önce dikkat etmeniz gereken birkaç önemli noktaya değinmek istiyoruz.

Efsane: Bloguma Zaman Ayıramıyorum

Blog yazarlarının çoğu, blogları için içerik üretmeye zamanlarının olmadığını söylüyor. Bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz çünkü siz, önemli bir şey için zaman ayırıyorsunuz. “Bloguma yazmak için zamanım yok” düşüncenizi “Zamanımı markamı pazarlamak için harcıyorum” ile değiştirmenizi öneriyoruz. İşletme bağlamında blog oluşturma, bir pazarlama aracıdır.

Blog pazarlama faaliyetlerinize odaklanarak günde en az 30 dakikanızı bu işe ayırmanızı öneriyoruz. Tutarlı bir çaba sayesinde elde edilecek dönüşler için bu zaman çok fazla sayılmaz.

Peki, daha fazla içerik üretmek için zaman nasıl yönetilmeli? Bunun en iyi yolu, iyi bir programlamadır. Alt bölümde, görevlerinizi etkin bir şekilde nasıl yerine getirebileceğinize dair beş ipucu verilmiştir.

1. Takvim

Takvim oluşturmanın iki adımı vardır. Birincisi, yaratıcılık sularının aktığını hissettiğiniz zamanlar genellikle ilhamın size uğradığı ve çok üretken hissettiğiniz zamanlardır. Arama motorları tarafından hızlı bir şekilde indekslenen içerikler oluşturmak için haftada en az iki ya da üç kez yazmanızı öneririz. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri saat 9.00 ila 9.30 arası, içerik üretmek için harika zamanlardır.

İkinci adım, haftanın iki günü, blogunuza benzer diğer blogların içeriklerini okumak, bu içeriklere ilgili yorumları yapmak için 30 dakikanızı ayırmaktır. Bu sadece size daha fazla görünürlük sağlamakla kalmaz, aynı zamanda blogunuzun trafik almasını sağlayabilir.

2. Yazılacak Yazı Türleri

Bu, bloglama zamanınızı daha verimli hale getirecektir çünkü yazacağınız zamanı planlarken değerli zamanlarınızı harcamak zorunda kalmazsınız.

Kitlenizin ilgisini çeken kategorilerin bir listesini oluşturun. Kategorilerinize bir göz atın, her bir kategori için 5-10 alt kategori bulun.

Halihazırda 10 kategoriniz ve bu kategorilere ek olarak 5 alt kategoriniz var ise bu, parmaklarınızın ucunda 50 içerik olduğu anlamına geliyor. Her konuyu aşağıdakiler gibi stillere atayarak planlamanıza başka bir katman daha ekleyebilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

Liste

Görüşler

İncelemeler

Soru ve Cevap

Röportaj

Son olarak, her alt kategori fikrini editör takviminizden bir tarihe atamanız gerekiyor. Bunu yaparsanız tahminen dört ay boyunca neler paylaşacağınıza dair fikirleriniz olur ve böylece boş bir sayfayla saatlerce bakışmak zorunda kalmazsınız.

3. Çapraz Yazım Yöntemi

İçerik üreticilerinin büyük bir bölümü bu yazım stratejisini kullanır. Blogunuza odaklanmak için haftada sadece bir saatiniz olabilir. Bu durumda dizüstü bilgisayarınızı almak, en sevdiğiniz kafeye gitmek ve bir dizi blog yazısı yayımlamak yapabileceklerinizin en iyisidir.

4. İçerik Listesi

İçerikleriniz ne kadar çok olursa, fikir de bir o kadar fazla olur. Yaptığınız her eylem, yaptığınız her konuşma, okuduğunuz her kitap, izlediğiniz her film bloğunuz için yeni bir içeriktir. Yürürken dahi kafanızda içerik fikirlerinin döndüğü bir buluta rastlayabilirsiniz.

Paylaşmanız için uzun bir listeniz olmalı. Bazıları asla içerik olarak yayımlanmayabilir ama en azından ilham gelmediğinde, üretken olamadığınızda önünüze getirebileceğiniz bir listeniz olacaktır.

5. Misafir Yazarlar

İlham gelmeyebilir, mütemadiyen üretken olacaksınız diye katı bir kural yoktur. Blogunuzun amacına ve hedeflerine bağlı olarak yazmak istediğiniz her yazı, sektörünüzdeki diğer insanların sesleridir. Yazılarınızda belki de ekibinizin diğer üyelerinin, meslektaşlarınızın ve sektörünüzün öncülerinin fikirlerini dile getiriyorsunuzdur.

Onlardan yardım isteyebilirsiniz. Blogunuza misafir olarak içerik yazmak isteyen kişiler, sizinle iletişim kuracaktır.