Diziler ve Filmler ile İlgili Spoiler İçeren Yazılardan Kurtulma

İnternette fiziksel dünyadan farklı olarak insanları susturabilir ve yeni çıkan filmlerin, henüz izlemediğiniz yeni dizilerin, en sevdiğiniz TV şovlarının ya da henüz izlememiş olduğunuz bir spor etkinliğinin tüm sürprizinin bozulmasına yol açan insanların önüne geçebilirsiniz.

Henüz Game of Thrones ya da The Walking Dead gibi dizilerin son sezonunu izlemediniz mi? Bu sizin için çok büyük bir sorun olmalı zira internette bulunduğunuz her an yeni bir spoiler tehlikesi ile karşı karşıya olduğunuz anlamına gelmektedir.

Peki, bu spoiler içeren yazılardan kurtulabileceğinizi söyleseydik? Henüz izlemediğiniz dizilerin, filmlerin, spor etkinliklerinin ya da TV şovlarının tüm sürprizinin bozulmasını engelleyebileceğiniz bir tür yöntem bulunuyor. Bu yazıda, tarayıcınıza indireceğiniz bir uzantı sayesinde spoiler içeren yazılardan istediğiniz zamana kadar nasıl kurtulacağınızı öğreneceksiniz. İşte, dizi, film ya da bir spor etkinliği ile ilgili spoiler içeren yazılardan kurtulma yöntemi!

İlk olarak kullandığınız tarayıcıya Unspoiler isimli bu ücretsiz uzantıyı yükleyin. Kullanıcılar eskiden Spoiler Shield isimli uzantıyı daha çok kullanırdı ve bu nedenden ötürü de oldukça popülerdi ama yeni bir güncellemesinden sonra insanlar benzer uzantılara yönelmeye başladı. Siz de yeni bir uzantı arayışındaysanız adımları takip etmeye devam edin.

Ek olarak, seçenekleri kullanarak beyaz listeye belirli internet sitelerini ekleyerek listenizdeki dizilerin, filmlerin ya da TV şovlarının orada normal bir şekilde görünmesini sağlayabilirsiniz.

Unspoiler, Facebook, Reddit, Twitter ve hatta Google aramaları gibi sık sık kullandığınız internet sitelerinde çalışır. Unspoiler, spoiler içeren yazıları spoiler olarak gösterir. "Show spoiler" butonuna tıklayarak bu içerikleri okuyabilirsiniz.