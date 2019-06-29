Domain Ticareti Yapabileceğiniz En İyi 5 Platform

Fikirlerinizi paraya dönüştürmenin en kolay yollarından biri olarak görebileceğimiz domain ticareti, tüm dünyada getirisi yüksek bir ticaret yöntemi. Domainin türüne göre oldukça yüksek meblağlar kazanabileceğiniz bu yöntem sayesinde kısa sürede alıcı bulabilmeniz mümkün. Bizler de bu listede, domain ticareti yapabileceğiniz en iyi 5 platformu sizler için sıraladık.

Satın aldığınız domain yani alan adlarından güzel kazançlar elde etmek istiyorsanız, sahip olduğunuz domain kısa ve ilgili çekici olmalıdır. Markalaşmaya uygun olan, anahtar kelime içeren domainler ve akılda kalıcı domainlere sahip olduğunuzda kısa sürede alıcı bulabilir ve çok güzel fiyatlara satabilirsiniz. Bu tarz bir alan adınız varsa veya boştaysa hemen satın alıp ilan verebilirsiniz. Kolayca alıcı bulabileceğiniz platformlara bir göz atalım.

Dünya çapında popüler olarak kullanılan, alan adı satma ve satış gerçekleşene kadar gelir elde etme şansı sunan bir platform olan Sedo ile alan adlarınız için dünya çapında alıcılar bulabilirsiniz. Alan adlarınızı Sedo NS’lerine yönlendirerek park edebileceğiniz ve satış süresi boyunca para kazanabileceğiniz platformda bu yöntem neredeyse tüm kullanıcıları tarafından kullanılmakta. Ödemelerinizi bankaya veya PayPal hesabınıza yapan platformda dilediğiniz ödeme yöntemini tercih edebilirsiniz. PayPal ülkemizde kullanılamıyor fakat yurt dışında yaşıyorsanız bu yöntemi tercih etmenizde herhangi bir sakınca yok. Alan adlarınızı ücretsiz olarak listeleyebileceğiniz platformda;

Alan adınızı park edip sabit fiyat belirlediğinizde: %10

Hemen al veya teklif yap yöntemi ile: %15

Açık artırma seçeneğinde: %15

SedoMLS ortakları aracılığıyla satış yaptığınızda: %20 komisyon alınmaktadır.

Tüm dünyada popüler olarak kullanılan domain ve hosting hizmetleri sağlayan GoDaddy platformunda da alan adlarınızı satışa çıkarabiliyorsunuz. Yıllık 14.99 TL ücret ödeyerek satın alabileceğiniz üyelik sayesinde alan adınızı satışa çıkarabileceğiniz platformda açık artırma veya hemen satın al seçeneklerini kullanabilirsiniz. Komisyon oranları ise ABD doları üzerinden hesaplanıyor ve %10-20 arasında değişiyor.

Türkiye’de aktif olarak kullanılan ve oldukça kullanışlı bir arayüz sunan AlanAdlari.com platformunda, domainlerinizi açık artırma, hemen al veya teklifli hemen al seçeneklerini kullanarak listeleyebiliyorsunuz. Satışlarınızda sabit 25 TL hizmet bedeli ve ek satış kanalları vasıtasıyla gerçekleştirilen satışlardan %5 + 25 TL hizmet bedeli alınıyor. Ayrıca; hesabınıza domain ekleyebilmek için ücretli yatırımcı üyeliği satın almanız gerekiyor.

Türkiye’de aktif olarak kullanılan domain satış platformlarından bir diğeri de Domain Yurdu olarak öne çıkıyor. Birçok yatırımcının tercih ettiği platformda, ücretsiz olarak üyelik ve ilan ekleme imkanı bulunuyor. Böylece, alan adlarınızı ek ücret ödemeden listeleyebiliyor ve alıcılara daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Yaptığınız satışlardan talep edilen edilen komisyon oranları ise şu şekilde;

0-9999 TL arası: %10

10.000-99.999 TL arası: %8

100.000 TL ve üzeri satışlarda: %5

Ayrıca; tüm işlemlerde satıcıdan 100 TL komisyon alınıyor.

Domain, hosting ve ek hizmetler satın alabileceğiniz bir platform olan Natro, alan adlarınızı satabileceğiniz bir sayfayı sizlere sunuyor. Firmadan alacağınız com, net ve org uzantılı domainleri satabileceğiniz platformda, domainlerinizi ücretsiz olarak listeleyebilirsiniz. Satışlarınızı hemen al seçeneğiyle gerçekleştirebileceğiniz platformda başarıyla gerçekleşen tüm satışlardan %5 komisyon alınıyor.

Eğer sizin de domain satışı için kullandığınız platformlar varsa bizlerle yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.