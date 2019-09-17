Instagram videolarını daha sonra tekrar izlemek için birçok yöntem kullanabilirsiniz. Bunlardan bazıları videoyu beğenme ve videoyu kaydetmektir ancak bu yöntemler sadece Instagram kullananlar için geçerlidir. Instagram kullanmayan, videoyu daha sonra tekrar izlemek isteyen kişiler videoyu cihazlarına indirmek isteyebilirler.

Başlamadan önce belirtmemiz gerekiyor ki, bir video indirmeden önce videonun sahibinden izin almanız gerekiyor çünkü izin almadan indirdiğiniz ve başka platformlarda paylaştığınız videolar, hakkınızda herhangi bir yasal sürecin başlamasına neden olabilir.

Sadece cihazınızda barındırmak için Instagram’dan video indirmek isteyebilirsiniz ancak bunu çevrimiçi bir ortamda paylaşmanız, video sahibi için sorun olabilir. Videonun barındırıldığı platformda veya başka herhangi bir platformda paylaşmak istiyorsanız, videoyu indirip yüklemeden evvel sahibinden izin aldığınızdan ve video sahibi ile iletişim kurduğunuzdan emin olmalısınız. Bu, yeniden paylaşmak istediğiniz her gönderi için genel bir kuraldır ve sadece videolar için geçerli değildir. İlgilendiğiniz içeriği yeniden kullanmanızı sağlayacak izni almak için zaman ayırmanız sadece iyi bir alışkanlık olmakla kalmayacak, aynı zamanda telif hakkı ihlalleri ile ilgili sorun yaşamanızın da önüne geçecektir.

Bir videonun neden izin almadan kullanılmaması gerektiğinin artık bilincindesinizdir. Şimdi, masaüstü sürümde Instagram’dan nasıl video indirebileceğimizi adım adım öğrenelim.

Instagram Videoları Masaüstünde Nasıl İndirilir?

Tarayıcınızı açın ve indirmek istediğiniz videonun üzerine tıklayın.

Videonun üzerine sağ tıklayın, incele yazısının üzerine tıklayın. Tarayıcınıza bağlı olarak bu yazı değişebilir.

Karşınıza sayfada yer alan kodlar gelecektir. Burada videoyu bulmak için CTRL + F tuşlarını kullanmanız gerekiyor. Arama bölümünü açmak için CTRL + F tuşlarına aynı anda basın ve arama bölümüne .mp4 yazın.

tuşlarını kullanmanız gerekiyor. Arama bölümünü açmak için tuşlarına aynı anda basın ve arama bölümüne .mp4 yazın. Bağlantıyı kopyalayın.

Yeni bir sekme açın ve az önce kopyaladığınız bağlantıyı açtığınız bu sekmeye yapıştırın.

Açılan sayfada az önceki video olacaktır. Burada da videonun üzerine sağ tıklamanız gerekiyor.

“Video Olarak Kaydet” yazısına tıklayın. Bu yazı da aynı şekilde tarayıcıdan tarayıcıya göre değişebilir.

yazısına tıklayın. Bu yazı da aynı şekilde tarayıcıdan tarayıcıya göre değişebilir. Açılan pencerede masaüstünüzde nereye kaydetmek istediğinizi seçebilirsiniz. “Kaydet” butonuna bastıktan sonra video istediğiniz yere indirilecektir.

İndirdiğiniz bu videolar, çevrimdışı ya da çevrimiçi olmanıza bakmaksızın her zaman izlenilmektedir. Dilerseniz çeşitli yöntemlerle akıllı telefonunuza ve diğer cihazlarınıza aktarabilirsiniz.