İnternette Başarılı Olmak İçin Gerekli Olan 5 Beceri

Başarılı sonuca ulaşmak isteyen serbest çalışanlar, maliyetleri düşürmek ve daha fazla kazanmak için ellerinden gelenlerin fazlasını yapacak, çalışmaya sıkı sıkı sarılarak yeni beceriler kazanmak için büyük yatırımlar yapacaklardır. Bu yeni beceriler çoğu zaman önceki bilgilerin bir dalı olarak ortaya çıkacaktır lakin işlerini gerçekten büyütmek ve ufuklarını genişletmek için mevcut hedeflerinin çok ötesine bakmalı ve gelecekleri düşünmelidirler.

Bir yatırım yapmak için hangi becerileri üstlenmeleri daha akıllıca olur? Çeşitli birikimlerinin üstünde, sıra dışı beceriler olmalı. Bu yazıda, internette başarılı olmak için gerekli olan 5 beceriyi listeledik.

1. Viral Videolar

YouTube, Netflix ve diğer video platformları internete farklı bir atmosfer kattı. Bu dev video platformları, tüm internet trafiğinin yaklaşık olarak yarısını oluşturdu. Bu verilerden çıkarılabilecek ders, videoların geçici bir modadan daha fazlası olduğudur. Video içerikler, internetin geleceğidir. Hem dikkat dağıtmak hem de eğitim amaçlı kullanılmaktadır ancak bugüne kadar en popüler (ve bazen inanılmaz şaşırtıcı) videolar, viral videolardır.

Her insan ve her şirket, videoları viral hâle getirmek için saatlerini, günlerini bunu nasıl gerçekleştirebileceklerine dair düşünerek harcıyor.

2. Temel HTML Becerileri

Herhangi bir türden bir işletme işletiyorsanız, yeni müşteriler çekmek için dinamik bir web sitesi hazırlamanız gerekir. WordPress ve diğer hepsi bir arada blog hizmetleri sayesinde blog sorunlarınızı gidermek ve çözmek için para harcama günleri sona erdi.

Bir blog yazarı olmak, hiçbir kodlama bilginizin olmaması gerektiği anlamına gelmiyor. Evet, WordPress ve benzeri kolay kullanımlı servisler işinizi inanılmaz derecede basitleştirmiş olabilir. İçerikler günlük hayatınız, nasıl yapılır, inceleme olabilir ama mutlaka bir temel HTML bilgisine sahip olmanız gerekir. HTML üzerinde kontrole sahip olmak size sonsuz imkânlar verir. Kodlara dalmak ya da sadece göz atmak, gözünüzü korkutmaya yetebilir. Ama temel HTML bilgisine sahip olunca birçok sorununuzu kendi başınıza giderebilirsiniz.

3. Fotoğraflar

İnternet sitenizdeki bir içerik için seçtiğiniz fotoğraf insanların ilgisini çekecek ve insanları okumaya teşvik edecektir. Bugün stok fotoğraflar bulmak çok basittir ama bunu kendiniz yapabilirseniz hem kişisel dokunuşlar eklemiş hem de tamamen içeriğe uygun fotoğraf olmasını sağlayabilirsiniz.

Teknoloji ilerledi ve kamera maliyetleri son yıllarda oldukça azaldı. Harika çekimler yapmak için profesyonel tekniklere ihtiyacınız yok. Kameranızı elinize aldıktan sonra çekim yapmak kolaydır. Uzmanlar size gölgelerle uğraşmak, aksiyon odaklı fotoğraflar çekmek ve daha pek çok şey için ihtiyaç duyabileceğiniz yöntemler sunabilir. Fotoğraflarınız günün sonunda benzersiz olacaktır.

4. Video Pazarlama

Dijital alanda kendinizi diğerlerinden ayırmak mı istiyorsunuz? Video pazarlama, bunu başarmanın en mükemmel yoludur.

Bugünlerde televizyondan çok internetten video izlemeyi tercih eden çok sayıda insan sayesinde ücretli reklamlar ya da kendinizin oluşturduğu başarılı bir YouTube kanalı vasıtasıyla kendinize bir imaj çizmenizin fırsatı var. İnsanlar sizi görmeli, sizi ve hizmetinizi tanıdıklarını hissetmelidir.

5. Bilgi Paylaşımı

Başkalarına bildiğiniz şeyleri öğreterek para kazanmak ister misiniz? Yeterli becerinizin olduğunuzu düşünüyor ve en iyi çevrimiçi kursları, öğreticileri ya da gösterileri ortaya çıkarmak için sabırsızlanıyor musunuz? Sizi hiçbir şey durdurmasın; hemen işe koyulmalısınız!

Başlamanız için büyük bir bütçe gerekmiyor. Kendi alanınıza ya da ilgi alanlarınıza giren bilgileri başkalarına öğretmek, onlara neler sunabileceğiniz ve sizin hakkınızda çok daha fazla bilgi edinmelerini sağlayacaktır.