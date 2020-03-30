İşletmelerin Çevrim İçi Toplantı Yapmalarının Nedenleri

İşletmelerin toplantı düzenlemelerinin birçok nedeni vardır. Toplantılar, iletişim kurmak ve yaratıcı fikirler elde etmek üzere kullanılan en önemli araçlardan bir tanesidir. İşletmenin çalışanlarının dâhil olduğu toplantılar düzenlemenin projelerin ilerlemesinde ve ekibin yönlendirmesinde oldukça etkili olmasından ötürü toplantılar düzenleyerek işlerinizi daha iyi bir noktaya getirebilirsiniz.

Toplantılar, uzaktan çalışanlar veyahut şehir dışında olan çalışanlar ile irtibatta kalmak için çevrim içi olarak düzenlenebilir. İşletmelerin toplantı düzenlemesinin nedeni genellikle işleri denetlemek ve şirketin büyümesini sağlamak için problemleri ortadan kaldırmaya yönelik hedefler belirlemektir. Toplantı yapmayan işletmelerin projelerinde bu nedenle zaman zaman eksikliker olabilmektedir.

Bu yazıda, işletmelerin çevrim içi toplantı yapmalarının nedenlerini paylaştık. İşte işletmelerin çevrim içi toplantı yapmalarının nedenleri!

1. Proje Yönetimi

Projeler için birlikte çalıştığınız ekip üyeleriniz varsa onlarla irtibatta kalmak için toplantılar düzenleyebilirsiniz. Çevrim içi toplantılar, sesli veya görüntülü olabilir. Ekip üyelerinin her biri, düşüncelerini dile getirebilmeli ve sohbete dahil olabilmelidir.

Çevrim içi toplantıda ekran paylaşımı yapmak, ekip üyeleri arasındaki iletişimi farklı bir boyuta taşımaktadır. Ekran paylaşımları, projenin durumunu ekip üyelerine direkt aktarmanıza yardımcı olur.

2. Fikir Almak

İşinizin bazı noktalarında haricinizdeki insanların fikirlerini almaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Ekibinizin üyelerinden fikir almanız işinizde eksikleri öğrenmenize ve daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olacaktır.

3. Ürün ve Hizmet Sunumu

Şirket için en çok dikkate alınan hususlardan biri de ürün ve hizmetlerin sunumudur. Ürün ve hizmetlerin sunumu, bir işletmenin gelir elde edebilmesi için oldukça önemlidir. Ürün açıklaması ile ürünün kendisinin arasında bir çelişkinin olmaması, ürününüzün bütünlüğünün sağlanması bakımından son derece önemlidir.

Çalışanlarınızı ürün ve hizmetleriniz hakkında bilgilendirmelisiniz. Bu, çalışanlarınıza ürünleriniz ya da hizmetleriniz hakkında konuşabilecekleri bir şeyler verir. Şirketinizi başarılı bir şekilde ilerletmek için toplantılardan sonra çalışanlarınızın konuşmaya devam etmesine izin verin.

4. Problerimi Çözüme Kavuşturmak

Haftada bir kez toplantı yapmak önemlidir. Çalışanlar, bu toplantılara katılmalıdır. Bu toplantının yapılmasındaki amaçlardan biri, projenin ilerlememesine neden olan faktörlerin üzerinde konuşmaktır.

5. Politika Değişikliği

Şirketin politikasındaki değişimleri gözden kaçıran çalışanlar, bir hatayı uyarılmadıkları sürece tekrar tekrar yapabilirler. Politikada değişiklik olduğunda çalışanlarınız haberdar edilmelidir.