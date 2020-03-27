Covid-19’in dünyanın dört bir yanına yayılmasının sonucunda dünya çapında önlemler alınmaya devam ediyor. Büyük şirketlerin bir kısmı, müsait pozisyondaki çalışanlarına evden çalışma imkânı verdi.

Çalışma ortamında büyük bir farklılık olan çalışanların bir kısmı ise evden çalışma sürecine henüz alışamadı. Evde kimsenin olmamasından ötürü ortaya çıkan bir sessizlik ile çalışmak, bazıları için çok zor olabilmektedir. Evde kimsenin olmamasından kaynaklanan sessizlikten müzik ile kurtulmak bazıları için mümkün olsa da bazıları için insanlardan çıkan sesler kadar etkili olamıyor.

Sessizlik varken işinize odaklanamıyorsanız sizi kalabalık bir ortamda hissettirecek araçlar mevcuttur. Bu araçlardan birini kullanarak evde verimli bir şekilde çalışabilirsiniz. İşte karantina günlerinde evde çalışanları kalabalıkta hissettirecek sesler!

Noises Online, birbirinden farklı sesleri bir arada bulmanıza yardımcı olabilecek en iyi araçlardan bir tanesidir. Noises Online’da insan sesleri, ateş sesi, kafedeki kalabalıktan çıkan sesleri, gök gürültüsü sesi, kurbağa sesi, rüzgâr sesi ve daha birçok sesi bulabilirsiniz.

Noises Online’ın logosunun altında yer alan sesi artırma ve azaltma butonunu kullanarak sesi azaltabilir ve artırabilirsiniz. Seçtiğiniz ses efektinin ses seviyesini azaltmak istiyorsanız üzerine tıklayabilirsiniz. Belirli ses efektinin sesini tamamen kapatmak için de üzerine uzunca tıklamanız yeterlidir.

myNoise, Noises Online’dan daha ayrıntılı bir çalışma yapısına sahiptir. Bir ortamda yer alan unsurların seslerini istediğiniz şekilde azaltabilir veya artırabilirsiniz. Cafe Restaurant ses efektinde insanların konuşmalarının ön planda olmasını istiyorsanız turuncu renkli seviye ayarlayıcıyı en yukarı kaydırmaya ihtiyacınız vardır.

myNoise, çeşitli sorunları çözmek için Cafe Restaurant ses efektinin haricinde pek çok ortam sesine sahiptir. Uyuyamıyorsanız, sakinleşmeye ihtiyacınız varsa myNoise’de bunun da bir çözümü vardır.

Coffitivity, sessiz bir ortamda odaklanamama sorunundan şikâyetçi evde çalışanlara harika bir ses kütüphanesi sunuyor. Coffitivity’nin kütüphanesinde “Morning Murmur”, “Lunchtime Lounge” ve “University Undertones” olmak üzere 3 adet ücretsiz olarak dinlenilebilen ses vardır. Bu seslerin her biri farklı ortamlarda çeşitli insanlar tarafından yapılan konuşmaları içerir.

Coffitivity’de bu 3 ücretsiz sesten birini seçmek için “Cafe Library” bölümünde yer alan bu üç isimden birinin üzerine tıklamak yeterlidir.