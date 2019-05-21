Kendi Portföyünüzü Oluşturmanız için 4 Mükemmel Site

Portföy oluşturmanın nedeni; yazarların, sanatçıların, profesyonel yazılımcıların ve yaratıcı fikirlerin sahibi girişimcilerin çalışmalarını toplamalarıdır. Özellikle serbest çalışanların potansiyel müşterileri yakalaması için başarılı bir portföyün bulunması gerekir.

Çevrimiçi portföy tasarlamak biraz zor gelebilir. Her konuda olduğu gibi, neyse ki bu konuda da yardımımıza koşan hazır servisler bulunuyor.

Hiçbir teknik bilgi gerektirmeden en basit şekilde portföy oluşturmanızı sağlayan çeşitli web siteleri sayısız çokluktadır. Biz, en kaliteli ve profesyonel görünüme sahip olanları sizler için bir araya topladık.

Clippings.me yazdığınız makale ve yayınları barındırmanız için mükemmel bir yerdir. Yazarlar, gazeteciler, blog yazarları, Clippings.me isimli bu siteyi mutlaka kontrol etmelidir.

Kişiselleştirmek için seçenekleriniz oldukça azdır, çok fazla kişiselleştirme yapamıyorsunuz. Kişiselleştirme yapabileceğiniz alanlardan biri, baştaki görseli istediğiniz görsel ile değiştirmektir. Ekstra bir temaya ihtiyaç duymayacaksınız; kullanılan tema oldukça modern bir görünüme sahiptir.

Clippings.me’yi kullanmak için hiçbir kodlama bilgisine ihtiyacınız yoktur. Sürükle-bırak mantığı ile işlerinizin tamamını yapabilirsiniz. Bir açıklama girebilir, internet sitenize veya herhangi bir sosyal medya profilinize bağlantı verebilirsiniz.

Clippings.me'deki örnek portföyler:

About.me şık bir tasarıma sahiptir ve sanatçılar, danışmanlar, yazarlar ve işinde başarılı diğer kişiler tarafından kullanılabilir. Kodlama becerisi gerektirmez, hem masaüstünden hem de Android ve iOS platformlarında kullanılabilir.

Kendi fotoğrafınızı ekleyebilirsiniz ama masaüstü sürümde büyük görüneceği için yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf seçmeniz gerekir. Twitter, Facebook ve LinkedIn gibi sosyal medya profillerinize bağlantı ekleyebilirsiniz.

About.me'deki örnek portföyler:

Muckrack, gazeteci ve yazarlar için oldukça kullanışlıdır. Profilinizin görünümünü içerik haricinde özelleştiremezsiniz.

En kullanışlı özelliği ise otomatik güncellemesidir. Bu özellik, makalelerinizi yayımlandığı adresten çekerek profilinize ekler. Profilinizi güncel tutmak için hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur.

Muckrack’ın Twitter entegrasyon özelliği de bulunur. Twitter hesabınızla Muckrack hesabınızı birbirine bağlayarak en son tweetlerinizin doğrudan profilinizde görünmesini sağlayabilirsiniz.

MuckRack.com'daki örnek portföyler:

Tumblr, sanatçılar ve müzisyenler için inanılmaz derecede harika bir portföy sitesi oluşturabilir. Her türlü içeriği paylaşmak için tasarlandığından blogunuzda görüntülenecek görüntüleri, video klipleri, ses klipleri ve bağlantıları direkt olarak Tumblr’dan yükleyebilirsiniz. Kullanımı ücretsizdir.

Blogunuzun portföy gibi görünmesini sağlamak için özel bir tema yüklemeniz gerekir. Bir siteden tema indirmeniz ve tema özelleştirme bölümünden yüklemeniz gerekeceği için biraz HTML ve CSS bilginiz olmalıdır.

Tumblr'daki örnek portföyler: