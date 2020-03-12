Kendi internet sitenize trafik çekebilecek kadar trafik alan bir internet sitesinde içerik yayınlamak, eski bir trafik çekme yöntemi olsa da trafik çekmek için hâlâ oldukça faydalı bir yöntemdir. Misafir yazarlık, son derece yararlı backlink oluşturmanıza yardımcı olur. Bu yararlı backlinkler, sektörünüzdeki insanlar tarafından tanınmanıza yarar.

İnternet sitesine trafik çekmek isteyen internet sitesi sahiplerinin hâlâ misafir yazarlık yapmasının ardındaki sebepler de bunlardan ibarettir. Peki, misafir yazarlık fırsatlarını yakalamak için ne yapılabilir? İşte, misafir yazarlık fırsatlarını yakalamanın yolları!

1. Google’da Arama Yapın

Dünyanın en büyük arama motoru Google’da arama yaparak misafir yazarlık fırsatlarını bulabilirsiniz. Misafir yazarlık isteklerine açık olan internet sitelerini bulmak için şu anahtar kelimeleri kullanın:

Sektörünüzün anahtar kelimeleri ve “Bizim İçin Yaz”

Sektörünüzün anahtar kelimeleri ve “Misafir Yazarlık”

Sektörünüzün anahtar kelimeleri ve “İçerik Gönder”

Yukarıdaki maddelerde yer alan “Sektörünüzün anahtar kelimeleri” yerine kendi sektörünüzün anahtar kelimelerini kullanın.

Bu şekilde yapılan aramaların sonuçlarındaki web sitelerinin büyük bir bölümü misafir yazarlık ile ilişkili olur.

2. Sosyal Medyayı Kullanın

Sosyal medya platformlarında misafir yazarlık isteklerine açık olan internet sitelerini bulmak için platformların arama özelliğini kullanabilirsiniz. Sosyal medya platformlarının arama bölümüne “misafir yazarlık” anahtar kelimelerini yazıp arama yapın.

3. Rakiplerin Biyografisini Kullanın

Alanında uzman rakipler sayısız kez misafir yazarlık yapabilir. Misafir yazarların oluşturduğu yazıların sonunda genellikle biyografiye yer verilir. Bu rakiplerden birine sahipseniz rakibinizin biyografisini Google’da aratın. Bu, rakibinizin şu zamana kadar misafir yazarlık yaptığı internet sitelerini bulmanıza yardımcı olacaktır.

4. Sitenize Benzer Siteleri İnceleyin

Hedef kitlenize benzer bir kitlesi olan internet sitelerinde misafir yazarlık yapmanızda bir sakınca yoktur. Bu internet sitelerinin size rakip olmadığından emin olur olmaz misafir yazarlık başvurusunda bulunabilirsiniz.

5. Rakiplerinizin Backlinklerini Kontrol Edin

Rakipleriniz de misafir yazarlık isteklerine açık olabilir. Bir ya da daha fazla rakibinizin başka internet sitelerine verdikleri backlinkleri kontrol ederek misafir yazarlık fırsatı yakalamanız mümkündür. Bu internet sitelerinin rakibinizin olmadığını kontrol etmenizde de çok büyük fayda vardır.