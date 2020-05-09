Mobil Cihazınız ve Bilgisayarınız için En İyi Müzik Aleti Uygulamaları

Koronavirüsü nedeniyle karanti altında olduğumuz şu günlerde kişiler, evlerde farklı eğlence alternatifleri üretmeye çalışıyor. Ağırlıklı olarak cep telefonu uygulamalarına ilgi gösterilirken, farklı uygulama arayışları da devam ediyor. Bu yazımızda sizlerle, hiçbir müzik enstrümanını çalmamış olsanız dahi kolaylıkla kullanabileceğiniz müzik aleti uygulamalarından bahsedeceğiz.

Evinizde ailenizle keyifli zaman geçirirken aynı zamanda müzik aleti çalmayı öğrenmenizi de mümkün kılan uygulamaları ücretsiz olarak Android ya da iOS işletim sistemine sahip cihazınıza indirmeniz mümkün. Bazı uygulamalar tamamen ücretsiz iken bazı uygulamalar, uygulama içi satın almalar ve reklamlar içeriyor. Keyifli zaman geçirirken aynı zamanda da müzik aleti çalmayı öğrenmenize olanak tanıyan uygulamalara gelin daha yakından bakalım.

GarageBand

Klasik enstrüman programı olan GarageBand, iOS işletim sistemine sahip kullanıcılar için geliştirilen bir uygulama. Müzik prodüksiyon yazılımı, gitar, piyano, davul ve daha pek çok farklı sanal enstrüman bulunan GarageBand uygulaması ile tek başınıza bir müzik grubuna sahip olabilirsiniz. Bu uygulamayı kullanmanız için biraz müzik bilginiz olması işleri daha kolaylaştıracaktır. Diğer uygulamalardan farklı olarak biraz daha profesyonel düzeyde geliştirilmiş olan GarageBand uygulaması, her türden müzik üretebilmenize olanak tanıyor.

Virtuoso Piyano

Virtuoso piyano uygulaması son derece yenilikçi bir yaklaşıma sahip. Cihazınızın ekranını bir piyano tuşuna dönüştüren uygulamanın kullanımı son derece basit. Uygulama işinizi kolaylaştırmak için etiketleme özelliğine de sahip. Böylece tuşlar üzerine etiketler yerleştirebiliyor ve istediğiniz parçayı kolaylıkla çalabiliyorsunuz.

Tamamen ücretsiz olan uygulama iOS işletim sistemine sahip kullanıcılar için geliştirilmiş. Uygulama içinde farklı piyano türleri bulunuyor. Böylece tek bir tarz müzik üretmek yerine çok daha farklı seçenekleriniz oluyor. Wifi bağlantısı ile Apple TV ya da iOS işletim sistemine sahip başka cihazların ses çıkışlarınızı da kullanmaya izin veren uygulama ile çaldığınız parçaları sevdiklerinizle paylaşabiliyorsunuz.

Drums

Windows 10 için geliştirilen Drums uygulaması, tamamen kullanıcı dostu. Cihazınızın dokunmatik ekran özelliğine sahipse, uygulama çok daha etkileyici bir hâl alıyor. Kick Pedal, Trampet, Toms, Hi-Hats ve çok daha fazlasından oluşan tam donanımlı bir bateri kiti imkanı sunan Drums uygulaması son derece eğlenceli. Fare desteği ile de çalışan uygulama için illa dokunmatik ekrana sahip olmanız gerekmiyor. Ancak kullanıcıların yaptığı yorumlardan da dokunmatik ekranlı bir cihazda kullanılması halinde, uygulamanın çok daha eğlenceli olduğu anlaşılıyor.

Real Guitar

Dokunmatik ekran teknolojisinden en iyi şekilde yararlanan başka bir yenilikçi ve etkileyici uygulama Real Gitar. Uygulama sadece pratik yapmanıza olanak tanımıyor aynı zamanda size gitar çalmayı da öğretiyor. Akor bilgilerini öğreten uygulama ile ayrıca pek çok şarkıyı çalabilmek için ders almanız da mümkün. Telefonunuz ekranında gitar tellerini gösteren Real Gitar uygulaması, parmakla pratik yapmanıza izin veriyor.

Pek çok farklı gitar türüne sahip olan uygulama ile ister klasik ister elektro isterseniz de farklı başka bir gitar türü olsun pratik yapmanız ya da çalmayı öğrenmeniz mümkün. Farklı gitar türlerinin yanı sıra çok farklı mod seçenekleri de sunan Real Gitar uygulamasıyla keyifli vakit geçirirken aynı zamanda gitar çalmayı da öğrenebilirsiniz.

Evde hem eğlenebileceğiniz hem de müzik aleti çalmayı öğreneceğiniz uygulama sayısı tabi ki yukarıdakilerle sınırlı değil. Burada kullanıcıların en çok tercih ettiği, en güncel uygulamalardan bahsetmek istedik. Bütün uygulamaların kullanımı son derece basit. Tercihinize göre ister gitar, ister piyano, ister davul uygulamasını cep telefonunuza ya da bilgisayarına indirirerek ailenizle birlikte keyifli zamanlar geçirmeye başlayabilirsiniz.