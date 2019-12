Mobil Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Hazırlanır?

Kaza tespit tutanağı, akıllı telefonların gelişmesine kadar elle kağıt üzerinde tutuluyor ve daha sonra sigorta şirketlerine iletiliyordu. Mobil uygulamaların gelişmesi ve altyapılarının iyileşmesi sonrasında Mobil Kaza Tespit Tutanağı hizmete girdi ve kaza sonrasında tutulan tutanaklar mobile taşındı.

Daha hızlı sonuç almak ve kazalar sonrasında yaşanan maddi kaybı hemen geri almak adına Kaza Tespit Tutanağı, Android ve iOS üzerine taşınırken, uygulama Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından geliştirildi. Oldukça kullanışlı hazırlanan ve kullanıcıların hızlıca tutanak hazırlamasını sağlayan sistemde yapmanız gerekenleri ise bu yazımızda hazırladık.

Kaza tutanağı tutmaya başlamadan önce yapmanız gereken ilk işlem ise hemen aşağıdaki indir tuşuna basmak suretiyle Mobil Kaza Tespit Tutanağı uygulamasını telefonunuza kurmak.

Mobil kaza tespit tutanağı nasıl tutulur?

Başınıza istenmeyen bir kaza durumu gelmesinin ardından Mobil Kaza Tespit Tutanağı uygulamasını açtıktan sonra ilk yapmanız gereken işlem, aşağıdaki menüde ortada duran Kaza Yaptım seçeneğine tıklamak.

Fotoğrafları eklemek

Sonrasında kazanın durumuna dair çektiğiniz fotoğrafları anında Mobil Kaza Tespit Tutanağı uygulamasına eklemeniz gerekiyor. Fotoğrafları çekerken, kazanın durumuna dair ayrıntılı bilgiler içerdiklerine dikkat etmeniz gerekiyor.

Fotoğraf sekmesinde ortadaki tuşa uzun basarak, 15 saniyelik kısa videolar çekmeniz ve kazayı sigorta şirketine tam olarak göstermeniz de mümkün.

Konumu seçmek

Fotoğraf ya da video çekme işlemi bittikten sonra kazayı yaptığınız yeri harita yardımıyla tam olarak belirtmeniz gerekiyor. Mobil Kaza Tespit Tutanağı uygulamasının GPS özelliğini kullanmasına izin verirseniz, uygulama otomatik olarak yerinizi tespit edecektir. Eğer o an için tam kaza yerinde değilseniz, elle kaza yerini harita üzerinde işaretlemeniz de mümkün.

Tam yeri seçmek için haritayı hareket ettirerek, tam konumu seçebilirsiniz.

Araç bilgileri

Araç bilgileri sekmesinde karşınıza ilk olarak Plaka İli, Plaka No, Ruhsat Üzerindeki Kimlik no bilgileri sizlerden sorulacak. Kazaya karışan aracın plakasında yer alan ilk iki rakamı Plaka İli, sonrası ise Plaka No bilgilerini karşılıyor. Ruhsatınız ilk sayfasına dikkatlice baktığınızda ise Kimlik No kısmını görmeniz ve buradaki rakamları işlemeniz yeterli.

Plaka ve ruhsat numaralarının ardından, aracın sahibinin Adı ve Soyadı bilgilerini doldurmalasınız. Bu işlem bittikten sonra ise karşınıza bir Profil Doldurma ekranı çıkacak. Eğer daha önce uygulamayı kullandıysanız ve kendinize bir profil oluşturduysanız, kendi bilgilerinizi otomatik olarak bu profillerden bir tanesine tıklamak suretiyle seçenbilirsiniz.

Kayıtlı Profil oluşturmadıysanız "Farklı bir araç için giriş yap" seçeneğine tıklamanız lazım.

Çizim yapma

Gerekli bilgilerin girişlerinin yapılmasının ardından kaza anına dair çizimlerin yapılması ve sigorta şirketinize kazanın nasıl yaşandığını göstermeniz gerekiyor.

Bu adımda önce ilk darbe alanını oklarla belirmeniz gerekecek. İlk darbenin ne taraftan geldiği araba görselinin üzerinde işaretlendikten sonra açıklama kısmına geçiyoruz.

Kaza açıklaması

Kazayı anlatan ve en az 20 kelimelik açıklama yapmamız gereken kısım ise burada başlıyor. "Aracımla şeridimde giderken, şerit ihlali yapan bir motorsikletli, aracımın sağ ön çamurluk bölgesine çarptı." gibi cümlelerle başlayan ve kazayı ayrıntılı olarak açıklayan bir anlatım yapabilirsiniz.

Eğer yazılı olarak kazayı anlatacak durumda değilseniz ya da anlatmak istemiyorsanız, ses kaydetme suretiyle kazayı sözlü olarak anlatmanız da mümkün.

Profil paylaşma

Eğer kaza sırasında karşı taraftaki sürücünün Mobil Kaza Tespit Tutanağı uygulamasında kayıtlı bir profili varsa, onun telefonundaki uygulamada karşınıza çıkan QR kodu okutmak suretiyle bu bilgileri otomatik olarak alabilirsiniz. Böylece karşı tarafın poliçe bilgileri otomatik olarak ekranınızda belirecektir.

Karşı tarafın kayıtlı bir profili yoksa, bu sefer her iki taraf da kendi profilini oluşturmalı ve kayıt tutanağı profiller oluşturulduktan sonra işlenmelidir.

Yol tipi

Kazanın yaşandığı bölgedeki yol tipine dair en uygun seçenek bu ekranda işaretlenmelidir. Bir kavşak, çift şeritli yol ya da çift şeritli yol gibi en uygun yol tipi belirlenmelidir.

Kaza Senaryosu

Bu ekrana geldiğinizde karşınıza seçtiğiniz yol tipinde duran iki araç çıkacak. Kullanıcı olarak burada sadece bir dokunuşla araçların yerlerini değiştirebilir ve hangi aracın kaza sırasında hangi konumda olduğunu gösterebilirsiniz.

Canlı olarak oluşturduğunuz kaza senaryosu ekranının sağ üst köşesinden ise trafik levhalarını kullanarak, hangi sürücünün daha haklı olduğunu direkt olarak belirtmeniz mümkün. Fakat bunların hepsini yaparken, gerçeğe uygun olduğunuzdan emin olmanız gerekiyor.

İmza ekranı

İmza ekranı ise az önce girdiğiniz bilgilerin doğruluğunu onayladığınıza dair imza atmanız gereken ekran. Burada karşınızdaki boş alana, gerçek hayatta kullandığınız imzanın aynısını atmalısınız.

Bu ekranda Devam Et tuşuna bastıktan sonra bilgileri artk değiştiremeyeceğinizi hatırlatalım. O yüzden son birkez bazı bilgerileri kontrol etmek ya da değiştirmek istiyorsanız, geriye doğru gitmelisiniz. Eğer bilgileriniz tamamsa devam et diyerek, kaza tespit tutanağını sonuçlandırabilir ve sisteme yükleyebilirsiniz.