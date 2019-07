Odaklanmanıza Yardımcı Olacak 5 Mac Uygulaması

İnternetin büyük bir kısmını zaman çalan siteler kaplıyorken tek bir göreve odaklanmak oldukça zor olsa gerek; çünkü bir iş üzerinde, sınava hazırlanırken veya yetiştirilmesi gereken görevlerde ister istemez başka eylemlere yönelmek kaçınılmaz oluyor.

Meditasyon, zaman yönetimine dair çeşitli teknikler de dahil olmak üzere bu cazibelerle mücadele etmek için milyonlarca yöntem vardır. Bilgisayar başında çalışıyorsanız, verimlilik azaltan ve dikkat dağıtan öğelerden kurtulmak istiyor olmalısınız. Performansınızı üst düzeye getirmek ve dikkat dağıtıcı öğelerden kurtulabileceğiniz sizler için bir araya getirdiğimiz bu odaklanmanıza yardımcı olacak 5 Mac uygulamasından birini kullanabilirsiniz.

Bilgisayarda halletmeniz gereken işlerin başındayken kendinizi bir anda sosyal medya platformlarında gezinirken buldunuz mu? Sosyal medya platformları, dikkat dağıtan en büyük unsurların başını çeker. Focus da tam bu noktada yardıma koşuyor. Focus, konsantrasyonunuzu kaybettirebilecek, dikkatinizi dağıtabilecek internet sitelerini engelleyerek sadece işinize odaklanmanız için refah bir ortam sunuyor.

Focus uygulamasını kullanarak dikkatinizi dağıtacağını düşündüğünüz web sitelerini engelleyebilirsiniz. Engellenen sitelerin ne kadar engelli kalacağını da belirleyebiliyorsunuz. Engellenen web sitelerine girmeye çalıştığınızda ise size ilham verecek, verimliliğinizi artıracak sözler ile karşılaşıyorsunuz. Bu sözlerden bir tanesi ise “We don't make movies to make Money, we make Money to make more movies.” yani “Para kazanmak için film yapmıyoruz; daha fazla film yapmak için para kazanıyoruz.” sözüdür.

Bir konu üzerinde çalışıyorsanız, konunuzun haricinde birkaç pencere daha açık olabilir. Bunlar tarayıcınız, müzik uygulamanız ya da e-posta uygulamanız olabilir. İlginizin dışında kalan pencereler, performansınızı kötü yönde etkileyebilir.

HazeOver, sadece üzerinde çalıştığınız pencereye odaklanmanız için diğer pencereleri karartır. Üretkenliğinizi ve verimliliğinizi artırmaya yönelik olan HazeOver’da karartma yoğunluğunu kendiniz belirleyebilirsiniz.

Yazı yazmak, kendini ifade etme biçimidir. Günümüzde bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte yazı yazmak için kağıt kalem yerine bilgisayarları kullanıyoruz. Kağıt ve kalemde sadece kaleminiz, boş bir sayfa ve aklınızdakilerin haricinde bir unsur yoktur ancak bilgisayarda ise düşüncelerinizi önemli ölçüde dağıtacak pek çok etken vardır.

Focused, bu gibi durumlarda bütün dikkat dağıtıcı öğeleri ortadan kaldırarak devreye girer. Yazınızı Markdown sözdizimi ile biçimlendirdiğiniz takdirde geçişler bile dikkatinizi dağıtmayacaktır. Yazınız tamamlandığında ise RTF, PDF veya HTML dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz.

Dikkatiniz dağılmadan çalışmanızı sürdürmek için popüler bir teknik olan Pomodoro’da 25 dakikalığına işinize veya dersinize odaklanabilirsiniz. 25 dakikanın sonunda ise 5 dakikalık bir mola verirsiniz. Bu toplamda 30 dakikalık süre, 1 Pomodoro’ya denk gelir. 4 Pomodoro yaptığınızda ise 30 dakika mola verirsiniz.

Be Focused adlı uygulama, tam olarak bu konuyu ele alır. Be Focused, menü çubuğunuzda açılan bir zamanlayıcıdır. Tek yapmanız gereken görevinizin ismini girmek ve butona basmaktır. Zamanlayıcı, ne zaman mola vermeniz gerektiğini ve ne zaman işinize geri dönmeniz gerektiğini size hatırlatacaktır. Be Focused’ın ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki farklı sürümü vardır. Hiçbir reklam içermeyen ücretli sürüm, iOS cihazlarınızla senkronize olabilir.

Noizio, bilgisayar başında çalışırken kısa süreliğine gözlerinizi kapatıp stresten uzaklaşmanız için ortam sesleri ile dolu, basit bir uygulamadır. Noizio’da kamp ateşi, rüzgar ve akarsu seslerinden bir karışım oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz karışımlara bir isim verirseniz ve bu karışımları kaydederseniz her defasında aynı karışımı elde etmek için çaba sarf etmenize gerek kalmaz. Bunların yanı sıra her bir sesin seviyesini alçaltabilir veya yükseltebilirsiniz.