Ramazan Ayında İhtiyaç Duyabileceğiniz Mobil Uygulamalar

2020 yılının Ramazan ayı yaklaşırken, sizler için derlediğimiz bu listede Ramazan ayında ihtiyaç duyabileceğiniz mobil uygulamaları inceleyebilirsiniz.

Ramazan ayı yaklaşırken ve karantina süreci devam ederken, bu sene daha farklı bir süreç bizleri bekliyor olacak. Ramazan alışverişleri, toplu iftarlar gibi alışkanları bir kenara bırakırken ihtiyaçlarınızı karşılayacak araçlara göz atmamak olmaz. Evden mümkün olduğunca çıkmadan, Ramazan ayını karantinada geçirecekler için mobil uygulamalar listesi hazırladık.

Ezan Vakitleri ve Rehber Uygulamaları

Oruç tutanlar için iftar ve sahur saatleri, teravih saatleri ve merak ettiğiniz soruların cevabına ulaşmak için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geliştirdiği Ramazan Rehberi uygulamasını kullanabilir, ezan saatlerini öğrenmek için Ezan Pro uygulamasından faydalanabilirsiniz.

Alışveriş Uygulamaları

Malum karantina süreci devam ederken, alışverişe çıkarak hem kendinizi hem de çevrenizdekileri riske atmak olmaz. Market ve diğer ihtiyaçlarınızı Migros Sanal Market, CarrefourSa, Getir ve Yemeksepeti Banabi uygulamalarından giderebilirsiniz. İftarda ve sahurda yiyecek bir şeyler hazırlayamadıysanız Yemek Sepeti uygulaması yine en yakın dostunuz olacak.

Yemek Tarifi Uygulamaları

Ne yemek yapacağınıza karar veremiyorsanız, farklı bir şeyler denemek istiyorsanız Lokma ve Yemek.com uygulamalarını denemenizde fayda var. Binlerce çeşit yemek tarifini sizlere sunan uygulamalar sayesinde sofranızı şenlendirecek tarifleri incelemeye başlayabilirsiniz.

Eğlence Uygulamaları

İftar ve sahur saatlerini beklerken bir şeylerle ilgilenmek, sevdiğiniz dizi ve filmleri izlemek ya da kitap okumak istiyorsanız aşağıdaki uygulamalara göz atmanızda fayda var.

Sağlık Uygulamaları

Elbette sağlığı da unutmamak gerek. Egzersiz yapamadığınızdan dolayı kilo almaktan endişeleniyorsanız, profesyoneller tarafından hazırlanan egzersizleri uygulayarak formunuzu koruyabilirsiniz. Ayrıca, uyku düzeninizin bozulmasını istemiyorsanız, Sleep Cycle ile uyumanız ve uyanmanız gereken saatleri kolayca tespit edebilirsiniz.