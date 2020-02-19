Tarayıcılar, internet kullanıcılarının tamamı tarafından ve internet sitelerine girmek için kullanılan önemli bir araçtır. Firefox, Chrome ve Opera, bize bir tarayıcının ne kadar gelişmiş olabileceğini gösteren araçlar oldu. Bu yazıda listelediğimiz her özelliğin birbirinden farklı amaçları vardır. İşte tüm tarayıcılarda bulunması gereken 6 özellik!

1. Bağlantı Önizlemesi

Hiç WikiPedia’ya girdiniz mi? Sitenin büyük bir web ansiklopedisi olmasının yanı sıra en mühim özelliği için bağlantı önizlemesi diyebiliriz. Önizleme özelliği zaman içinde popülerlik kazanmıştır. YouTube’un videolar için yaptığı imlecin üzerinde durduğu süre boyunca video karelerini önizleyebileceği benzer bir özelliğini buna örnek olarak verebiliriz.

Ziyaretçinin gideceği bağlantıda neyle karşılacağını öğrenmesine yönelik ufak bir ipucu, çok yararlı bir özelliktir. Tarayıcılarda bu özellik, sitelere bağlantılar üzerinden gelmek istediğimiz zaman bu bağlantıların önizlemelerini görmemizi sağlayabilir. Kullanıcılar, tıklayacakları bağlantılar hakkında bilgi sahibi olabilir ve tıklanılıp tıklanılmamasına karar verebilir.

2. Dikey Sekmeler

Dikey sekmeler, tarayıcılarda çok fazla sekme açanlar için mükemmel bir özellik olabilir. Sekmeler arasında dolaşmak, hangisinin doğru olduğunu tahmin etmeye çalışmak gibi uğraşlar böylece sonlanabilir.

Dikey sekmelerin kullanılmasını sağlayan birçok uzantı var ama bu özellik gelecekte tüm tarayıcılarda bir seçenek olarak verilmeli. Günümüzde daha çok yan menüler tercih ediliyor ve kullanıcılar, dikey yerleşim tercihlerine daha düşkün oluyor.

3. Çerezler

Çerez bildirimi, web sitelerin ziyaretçilerden bir bilgisayar, akıllı telefon ya da tablette herhangi bir bilgi saklamalarının ya da almalarının gerektiğini bildirir. Kullanılacak bilgiler, kullanıcıların bilgili dahilinde kullanılmalıdır.

İnternet sitelerinin çoğunluğu bunu kendiliğinden yaptı ama bu özelliğin tarayıcılarda olması iyi olmaz mı?

4. Seçili Kelimelere Odaklama

Metnin seçili bir kısmına odaklanma, okuma yapanlar için iyinin de ötesinde bir seçenek olabilir. İnternette bir şeyler okurken dikkatimizi dağıtabilecek çok fazla öğe var. Bu özellik, seçili bölüme odaklanarak okuma işlemini kolaylaştıracaktır.

5. Sekme Sınırlandırma

Çok fazla sekme, çok fazla dikkat dağınıklığı demektir. Google Chrome, Mozilla Firefox ve benzeri tarayıcılar, istediğiniz kadar sekme açabilmenize izin veriyor fakat bu sekmeler kısıtlı olsa sınırlı sekmelerle daha az düşünebilecek, işinize daha fazla odaklanabileceksiniz.

6. Yukarıya Git Butonu

Köşelerin birinde “Yukarı git!” şeklinde bir butonun olması ne kadar iyi olurdu, değil mi? Safari’nin mobil tarayıcısı, sayfanın en başına çıkmamız için bir buton içeriyor. Bu özellik tüm tarayıcılarda olmalı. En başa dönmek için böylece birden fazla kaydırma yapmak zorunda kalmayız.