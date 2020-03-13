Uzak Eğitim için 3GB İnternet Nasıl Alınır?

Koronavirüs COVID-19 salgını sebebiyle Türkiye'de ilk ve orta öğretim seviyesindeki okullar iki hafta, üniversiteler ise üç hafta boyunca ertelenmişti. Ertelemeden sonra açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, iki haftalık ertelemenin ikinci haftasının uzaktan eğitim şeklinde planlandığını duyurmuştu. Bugün yapılan bir başka açıklama ile uzaktan eğitimin desteklenmesi adına öğrencilere 3GB internet tarifesi hediye edileceği dile getirildi.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece geç saatlerde kameraların karşısına geçerek, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını duyurmuştu. Bugün ilk vakanın yakın çevresinden birinin daha virüsü kaptığı açıklanarak, Türkiye'deki ikinci koronavirüs teşhisi konusunda bilgiler paylaşılmıştı. Virüsün ülkemizdeki yayılma hızını düşürmek adına, henüz olaylar salgın boyutuna gelmeden hamleler yapan yöneticiler, çeşitli erteleme kararları almışlardı.

İlk ve orta okullar 2 hafta, üniversiteler 3 hafta ertelenmişti. Spor müsabakalarının ise nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanması kararlaştırılmıştı. Vatandaşlardan bu süre zarfında zaruri olmadıkça evlerinden çıkmamaları tembih edilmiş ve kişisel bakım konusunda çeşitli uyarılarda bulunulmuştu.

Uzaktan eğitim 3GB internet nasıl yüklenir?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimin nasıl yapılacağına dair detayları canlı yayında açıkladı. Bakan Selçuk "Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır." ifadelerini kullandı. Bu kapsamda öğrenciler 3 GB uzaktan eğitim ücretsiz internet hakkında bilgi edinmek istiyor.

Bakan Selçuk açıklamasında "Eğitim bilişim ağında ücretsiz 3 GB internet paketi hizmeti sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin teknik imkan ve tercih konusunda seçeceği ortak ve TRT'den farklı kanallardan kendi derslerini alabilme imkanları olacaktır. Velilerimiz ve öğrencilerimiz iletişim portalından tüm bilgileri alabileceklerdir." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin GSM operatörleriyle yapılan anlaşma gereği EBA içeriklerine aylık 3 GB'a kadar ücretsiz erişim imkânı 07.05.2019 itibarıyla hizmete sunuldu. MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile üç GSM operatörü arasında 13 Mart 2019'da bir protokol imzalanarak EBA'ya ulaşımı daha da kolaylaştırma kararı alındı. Bu kapsamda Türkiye'deki operatörlerden Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell mobil internet bağlantısını kullanan EBA kullanıcıları içeriklere her ay 3 GB'a kadar ücretsiz erişim sağlayacak.