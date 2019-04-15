WordPress Blogunuzu Daha Kaliteli Yapacak 8 İpucu

İnternet sitelerinin yaklaşık yüzde 33’ü WordPress altyapısı kullanmaktadır. Yeni açılan blogların çoğu sonsuz avantajlar için WordPress kullanmayı tercih eder. İster WordPress’in inanılmaz hızlı sunucularını kullanın ister dışarıdan satın aldığınız sunucuyu kullanın; WordPress, blogunuzun kontrolünü tamamıyla sizin elinize verir.

Zor olan, WordPress kullanarak bir blog oluşturmak değildir. Zor olan, blogun devamlılığını sürdürmek, popüler olmasını sağlamaktır. Blogu harika içeriklerle doldurmak, blogu otomatikmen popüler yapmaz. “İnşa et ve bekle” mottosu maalesef ki bloglarda işe yaramıyor. Blogunuzu kaliteli hale getirmek, blogunuzu daha fazla kişiye ulaştırmak için yapmanız gerekenler konusunda biz size yardımcı olabiliriz!

Blogunuzu daha popüler hale getirmek için uygulayabileceğiniz çeşitli stratejilere göz atmaya hazır mısınız?

1. Belirli Bir Konu Seçin

Blog yazarlarının büyük bir kısmı; hayat, evren, aklına gelen her konuda yazma düşüncesi ile blog hayatına atılır. Gerçek şu ki, yazdıklarınızın bir veya ikisi bazı ziyaretçilere hitap ederken, sunduğunuz bu geniş içerik yelpazesi, birçok ziyaretçinin sitenize geri dönmesini engelleyecektir.

Popüler bir blog için bir veya iki konuya odaklanmanız, bunlar hakkında sık sık yazı yayımlamanız gerekir. Tek bir konuyla sınırlıyken çok fazla yazabileceğinizi düşünmüyorsanız, sitenize dönenlerin sayısı arttıkça daha fazla konuya yönelebilirsiniz.

2. Alanınızda Uzman ve Güvenilir Olun

Kanserin tedavileri hakkında bilgi için kime daha çok güvenilebilir? Alanında uzman bir doktorun bloguna mı yoksa “Ali Usta’nın Şifa Dükkanı” isimli bir bloga mı? Cevap açık ve Google da bunu biliyor olacak ki arama sonuçlarında “Ali Usta’nın Şifa Dükkanı”na yer vermiyor.

Güvenilirlik, Google’nin sıralama algoritmasında büyük bir rol oynar. Google, özellikle sağlık ve para gibi konulara çok hassas yaklaşır. Bu nedenlerden ötürü, popüler olma şansını elde edebilmek için alanınızda yeteri kadar bilginiz olup olmadığından emin olmalısınız.

3. Google Search Console Kullanın

Daha önceden temel webmaster araçları olarak bilinen Google Search Console, şu amaçlarla kullanılabilir:

Google’nin sitenizi bulabilmesini kolaylaştırma,

Sitenizin arama sonuçlarındaki performansı nı ( Google aramalarında çıkma sıklığı , sitenize ulaşmalarını sağlayan arama sorguları),

nı ( , sitenize ulaşmalarını sağlayan arama sorguları), Sitenize hangi sitelerin bağlantı verdiğini görme,

Mobil uyumluluk ve diğer arama özellikleri ile ilişkin sorunlardan kurtulma.

4. Blogunuzu Mobil Cihazlar İçin Uyumlu Hale Getirin

Google aramalarının yarısı artık mobil cihazlar aracılığı ile yapılıyor ve bu sayı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. İnternet siteniz mobil cihazlar için uyumlu değilse, mobil cihazlar için uygun bir görünümü yoksa veya çok veri tüketirse, ziyaretçilerinizi sitenizde tutabilmeniz pek mümkün olmayacaktır.

Tema seçimini yaptığınızda, mobil uyumlu tema seçtiğinizden (mobil cihazlar için iyi ölçeklendirilmiş olduğundan) emin olun. Tema mağazalarının çoğu, masaüstü ile mobil görünümü önizlemenize imkan tanır.

5. Sosyal Ağları Etkili Kullanın

Reddit, sitenizin tanıtımı için en kullanışlı mecralardandır. Reddit hesabınızda içeriğinizi paylaşarak sitenizin tanıtımını yapabilirsiniz, aşırıya kaçmadığınız sürece bunda hiçbir sakınca yoktur. Bunu yaparken de topluluğun bir parçası olmayı unutmayın, yorum yapmaktan kaçmayın, hesabınızı sadece blogunuzu tanıtmak için kullanmayın.

İçeriklerinizde genellikle görseller ön plana çıkıyor ise etkili bir trafik kaynağı olan Pinterest’ı da tercih edebilirsiniz.

6. Ziyaretçileri Blogunuzda Tutun

Yazdığınız içerikle ilişkili çok fazla içeriğiniz varsa, ziyaretçilerin bu içeriklere de göz atacağından şüpheniz olmasın. Benzer içerikleri blogunuza yerleştirmek için sayısız eklenti mevcuttur, küçük bir aramayla sayısız eklentiye ulaşabilirsiniz.

7. Ziyaretçileri Yorum Yapmaya Teşvik Edin

Ziyaretçinin içeriğe yorum yapması, söyleyecek bir şeylerinin olduğu anlamına gelir. Ziyaretçilere cevap verirseniz, ziyaretçilerin bu tavrınızdan dolayı sitenize geri dönme ve sitenizi arkadaşları ile paylaşma olasılığını yükseltirsiniz.

WordPress’in yorum sistemi çok iyi olduğu söylenemez, yorumları daha çekici hale getirmek için Jetpack eklentisini kurabilirsiniz. Jetpack, WordPress’in yaratıcıları tarafından üretilmiştir ve bazı güzel özelliklere sahiptir.

8. Devam Edin, Vazgeçmeyin

Blog yazmak kısa vadeli bir iş değildir; eğer büyük bir okuyucu kitlesi elde etmek istiyorsanız, tabiri caizse uzun bir süre blog ile yatmanız, blog ile kalkmanız gerekiyor. Kaleminizden yeni çıkan, ustalıkla yazılmış ve paylaşılabilir içerikler üretmeye devam edin; istediğiniz yere er ya da geç ulaşacaksınız.