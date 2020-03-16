WordPress Blogunuzun Güvenliğini Sağlamak İçin 5 Önemli Adım

WordPress, PHP ve MySQL tabanlı en popüler içerik yönetim sistemidir. Ayrıca zengin özelliklere sahip ve etkileşimli diğer işletme internet sitelerini geliştirmek için de kullanılan etkileyici ve ücretsiz bir açık kaynak blog servisidir. Araştırmaya göre, WordPress Nisan 2019 itibariyle yaklaşık 10 milyon internet sitesinin %33,6’sını içeren 60 milyon internet sitesine destek veriyor.

Blogunuzu ya da profesyonel bir iş sitenizi oluşturmak için bir WordPress hizmetini kullanarak akıllıca bir karar verdiniz fakat siber tehdit nedeniyle internet sitenizi korumayı düşünmenin zamanı geldi. Bilgisayar korsanları, internetin gelişimini sıkıca takip etti ve bugün nasıl davranacaklarını iyi biliyorlar. Bu yazıda, WordPress blogunuzu korumanıza yönelik ipuçlarını sizlerle paylaşacağız. WordPress blogunuzun güvenlik seviyesini artırmak için ipuçlarımızı okumaya başlayabilirsiniz.

1. WordPress Güvenlik Eklentisi Kurma

Bir WordPress bloguna sahip olan kişilerin en önemli görevi, bloglarının güvenlik seviyesini düzenli olarak kontrol etmektir. Kodlama bilgileriniz sınırlı ise sitenize kötü amaçlı yazılımların bulaşıp bulaşmadığını tam olarak öğrenmeniz mümkün değildir. WordPress güvenlik eklentileri, bu işi sizin yerinize yapabilir.

2. Daima Güçlü Şifreler Kullanma

Bir internet sitesinde hesap oluştururken en mühim olan, kırılması zor ve her yönden güçlü bir şifre olduğundan emin olmaktır. Parolanın uzunluğunun sekiz karakterden az olmaması gerektiğinin altını çizelim. Adınız, doğum tarihiniz, ev adresiniz gibi çevrenizdekilerin, sizi tanıyanların tahmin edebilmesinin mümkün olabileceği bilgileri şifrenizde kullanmamanızı öneriyoruz.

Büyük ve küçük harflerin, sayı ve özel karakterlerin harmanlanarak oluşturulduğu şifreler her zaman kırılması daha zor şifreler olmuştur. Basit şifreler ezberlemek için daha çok tercih edilir ama güvenlik için nereden bakarsanız kötüdür.

3. Güvenilir ve Deneyimli Bir WordPress Geliştirme Şirketi Seçme

İnternet sitesi oluşturmak isteyenlerin çoğu, uygun fiyata bir WordPress geliştirme hizmeti veren şirket keşfettiğinde büyük bir tuzağın içine düşer. Bir dolandırıcılık ağına düşmeden önce seçtiğiniz barındırma sağlayıcısının deneyimlerini ve referanslarını kontrol ettiğinizden emin olun.

4. SSL Sertifikası Yükleme

SSL sertifikası, tüm internet siteleri için olması gereken bir özellik olan standart bir güvenlik teknolojisidir. SSL teknolojisi ilk başta ödeme işlemlerinin bulunduğu sitelerde kredi kartı, şifre ve benzeri bilgilerin paylaşımı için güvenlik tedbiri almak amacıyla kullanılmıştır fakat Google’ın kararı ile tüm internet sitelerinin SSL sertifikasına sahip olması gerektiğinin kararına varıldı. SSL sertifikası olan siteler, Google arama sonuçlarındaki görünürlüğünü de artırmaktadır.

5. Profesyonel ve Güvenli Bir Tema Seçme

Tema seçimi, WordPress sitenize güvenlik sağlamada önemli bir rol oynar. WordPress, özelleştirilebilir ve ücretsiz temalara kıyasla daha fazla özelliğe sahip premium temalar sunar. Premium temaların diğer avantajlarından biri de profesyonel geliştiriciler tarafından tasarlanmasıdır. Temalar çeşitli güvenlik kontrollerinden geçirilir ve satın aldığınız temalar için düzenli olarak güncelleme alırsınız.