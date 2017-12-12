Yaratıcılık dediğimiz kavram resimlerden sözlere, müziklerden tasarımlara kadar her alanda ortaya çıkabilir. Eğer kendi yaratıcı yönünü keşfetmek isteyen biriyseniz ve hayal gücünüzü dijital ortama aktarmak istiyorsanız, sizlere bu blog aracılığıyla önereceğimiz uygulamalara göz atmak isteyebilirsiniz. İşte yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak 7 ücretsiz Windows uygulaması:

Fresh Paint

Fresh Paint oldukça kaliteli ve Microsoft imzası taşıyan bir çizim uygulaması. Kendinizi gerçekten bir tuvale çizim yapmıyormuş gibi hissettiren Fresh Paint, stylus dijital kalem desteği ve Türkçe dil seçeneği ile birlikte geliyor. Özellikle dokunmatik ekranlarda son derece eğlenceli sonuçlar alabilirsiniz.

Pencil Sketch Master

Pencil Sketch Master, içinizdeki sanatçıyı ortaya çıkarabileceğiniz bir tasarım ve çizim uygulaması. Otomatik görüntü geliştirme aracı bulunan, kişisel fotoğraflarınıza komik çıkartmalar ve ifadeler uygulamanızı sağlayan, netlik ve bulanıklaştırma efektlerini kullanabileceğiniz ve sevimli font stilleriyle tasarımınızı güçlendirebileceğiniz en iyi ücretsiz seçeneklerden biri diyebilirim.

Gravit Designer

Gravit Designer, uygulama mağazalarında görebileceğiniz en iyi vektörel tasarım uygulamalarından biri diyebilirim. Pazarlama materyalleri, web siteleri için görseller, arayüz tasarımı hatta yaratıcı konseptlere kadar her şeyi Gravit Designer ile yapabilirsiniz. Son derece temiz ve sezgisel arayüzü ile çok rahat çalışabileceğinizi de söylemeden geçmeyelim.

Phototastic

Phototastic, Windows cihazlarınızda kullanabileceğiniz en popüler kolaj oluşturma uygulamalarından biri. 100'den fazla şablon, sınırsız fotoğraf oluşturma imkanı, dahili kamera, şık arka planlar, fotoğraf şekilleri ve çerçeveleri, ayarlanabilir kolaj iç ve dış kenarlıkları ile son derece başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Polarr Photo Editor

Boyutuna rağmen yaptıklarıyla şaşırtan uygulamalar arasında olan Polarr Photo Editor, fotoğraflarını bilgisayar başında düzenlemek isteyenlerin tercih ettiği ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulamaları arasında yer alıyor. Renk sıcaklığı, renk tonu ve kontrastı ayarlama, ışığı ayarlama, gürültü kaldırma, bulanıklık kaldırma, gölgelendirme ayarı yapma, fotoğrafın bir noktasına filtre uygulama veya düzenleme yapma, sonsuz geri alma ve yineleme seçeneği, filigran ekleme gibi birçok özelliği bulunuyor.

Simply.Write

Simply.Write, kullanımı son derece basit olan ve sadece düşündüklerinizi aktarmaya yarayan bir yazı editörü. Odak gerektiren işlerde kullanabileceğiniz bu uygulama, dikkat dağınıklığını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Karmaşık editörlerden bıkan kullanıcılar sadece yazma işlemi için Simply.Write'ı tercih edebilirler.

Soundtrap

Müziğin kendisi kadar özgürlük vaat eden Soundtrap uygulamasıyla ister kendi müzik aletinizden ister Soundtrap veri tabanında bulunan hazır parçalardan isterseniz de direkt olarak mikrofon vasıtasıyla bir müziği kaydederek müzik yapmaya başlayabilirsiniz. Bulut depolama imkanı sunmasıyla dikkat çeken Soundtrap ile kayıtlarınızı her daim saklayabilirsiniz.

Belki de yeteneğiniz bu uygulamalardan biriyle ortaya çıkacak. Siz ne dersiniz?