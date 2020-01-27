YouTube’dan Öğrenebileceğiniz 10 Yararlı Web Tasarım Dersi

Profesyonel ya da acemi bir tasarımcı olsanız bile becerilerinizi sürekli olarak geliştirmek ve mükemmelleştirmek, bu yolda daha fazla ilerlemenize yardımcı olacaktır. Tasarımcı olmak, karvizit ve web sitesi şablonları tasarlamaktan çok daha fazlasıdır çünkü hızla büyüyen bu pazarda güncel kalmanız ve tekniğinize hâkim olmaya çalışmanız gereklidir.

Video, bir bilgiyi elde etmenin en iyi yollarından biridir zira başarılı sonuçlara hemen ulaşmak için harika bir görsel yöntemdir. İyi hazırlanmış bir video eğitimi, hiçbir bilginizin olmadığı bir konuda, bir şeyleri nasıl yapacağınız konusunda size yeni fikirler sağlayabilir.

Bu yazıda, YouTube’da bulabileceğiniz 10 yararlı web tasarım dersini göreceksiniz. Bu derslerin tamamı, tasarım meraklıları tarafından büyük ilgi gören ve etkileyici derslerdir.

DesignModo eğitiminde, düz UI öğeleri kullanarak Photoshop ile bir web sitesini nasıl oluşturulabileceğinizi öğreneceksiniz. Video oldukça ayrıntılı, bu nedenle yeni başlayanlar dahi bu kılavuz sayesinde kolayca bir web sitesi oluşturabilir.

Bu video kılavuzunda, havalı ve düz bir portföy tasarımının nasıl oluşturulabileceğini öğreneceksiniz. Başlık, hizmetler ve altbilgi gibi bölümlere göre bir sitenin nasıl oluşturulabileceğini diğer eğitimlere nazaran çok daha detaylı bir şekilde anlayabilirsiniz.

Bu video eğitimi, düz bir IU tasarımı içeren bir Shazam web sitesinin yeniden tasarlanmasının hızlı bir versiyonudur. Sürecin nasıl işlediğini görmek isteyenler için harika duruyor!

Düz tasarım rotasına gitmeyi seçerseniz, birbirini tamamlamaları için tüm web sitesini bir düzene oturtmanız gerekir. Aşama aşama anlatmayı tercih eden bu video eğitimi, size basit bir giriş formu oluşturmak için gerekli temeli sunar.

Bu video, web siteniz için CSS ve CSS3 kullanarak tam ekran arka plan fotoğrafı oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Size iki teknik seçenek sunan kullanışlı bir kılavuzdur.

Bu, HTML’nin temelleri hakkında verilen eğitimin birinci bölümüdür. Size HTML5 dilinin temellerini ve kullanmanız gereken programları öğreten harika bir başlangıç çizgisidir.

Duyarlı web tasarımın nasıl oluşturulacağı konusunda pek emin değil değilsiniz ve bununla beraber daha fazla bilgi sahibi olmak mı istiyorsunuz? Bu konu ile ilgili en iyi açıklamalardan biri olan bu video eğitimi gözden geçirmenizi öneriyoruz.

Bir Photoshop dosyasını HTML ve CSS formatına dönüştürmeyi öğrenmek istiyorsanız, o zaman bu video tam sizin için! Üç video serisinin ilki, görüntü sıkıştırma türleri ile ilgili ayrıntılı bilgi sağlar.

Web, bir web sayfası düzeninin nasıl oluşturulacağı ile ilgili her türlü farklı öğreticilerle doludur. Yararlı ve bilgilendirici bir videoya yerleştirilmiş kullanışlı ipuçları ve püf noktaları içerdiğinden herkes için mükemmel bir rehber olarak kabul edilir.

Bu, aynı zamanda mobil dostu olan basit bir blog tarzı WordPress sitesi oluşturmaya ilişkin eğlenceli ve kullanışlı bir rehberdir. WordPress’in temel ilkeleri ve püf noktaları burada vurgulanmaktadır.