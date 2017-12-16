Zaman Tüneli: 10 Yıl Önceki Yılbaşında Hayatımızda Olmayan Popüler Platformlar

Zaman akışı sırasında çoğu zaman hayatımıza giren yeni kavramları sorgulamıyoruz. Olduğu gibi kabul etmek ya da enformasyon bombardımanı sırasında zorla maruz kalmak durumundayız. Yaşanan gelişmeleri sürekli takip etmek ve her birine yetişmek gerçekten imkansız. Oysa biz farkında olmadan dünyada son 10 yılda inanılmaz şeyler yaşandı, büyük çoğunluğu da hayatımızı değiştirdi. Hazır yeni yıla hazırlanıyorken, 10 yıl önceki yılbaşında hayatımızda olmayan popüler platformları sizler için derleyelim istedik.

Öncelikle belirtelim, liste benim subjektif değerlendirmelerime göre oluşturuldu. Bu listeye girmesi gereken belki yüzlerce teknolojik gelişme olabilirdi. Mesela iPad, Siri, giyilebilir teknolojiler vs. neden yok diyebilirsiniz. Fakat ben bu blogda popüler platformları ve birkaç platform olmayan ama önemli olan bonusu dahil etmek istedim. Sizler de görüş belirtmek isterseniz aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Hadi başlayalım:

Uber

Travis Kalanick ve Garrett Camp, 2008 senesinde karlı bir Paris akşamında taksi bulmakta sorun yaşadılar. Böylece basit bir fikir buldular; bir butona dokunun ve bir araç bulun. Mart 2009'da kurulan şirket 28 Mayıs 2015 itibarıyla dünya çapında 58 ülkede ve 300 şehirde kullanılmakta.

Airbnb

Ağustos 2008 yılında kurulan San Francisco, California merkezli Airbnb, insanların çevrimiçi olarak veya cep telefonundan ya da tabletten dünya çapındaki benzersiz konaklama yerlerini kaydetmesi, keşfetmesi ve rezerve etmesine yönelik güvenilir bir topluluk pazar yeri.

Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı veren Instagram, Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı.

Evan Spiegel tarafından 2011 yılında kurulan Snapchat, o günden bu yana kullanıcıların en sevdiği platformlar arasında yer alıyor. Bugünlerde Instagram ile kıyasıya rekabet eden şirkete daha önce Facebook satın almak için 3.9 milyar dolar teklif etmişti.

Whatsapp

Eski Yahoo çalışanları olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulan Whatsapp uygulamasının ilk sürümü Ocak 2010'da yayınlandı. Facebook tarafından 4 milyar USD nakit para, 12 milyar USD hisse senedi ve 3 milyar USD sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere toplamda 19 milyar USD karşılığında satın alınmıştır.

Tinder

2012 yılının Eylül ayında Los Angeles/ABD'de kurulan Tinder, birbirini fiziksel olarak beğenen insanları buluşturma uygulaması olarak çok konuşulmuştu. Türkiye'de ne için geliştirildiği ise hala anlaşılamadı.

Pinterest

İlk kez Aralık 2009'da Ben Silbermann, Evan Sharp ve Paul Sciarra tarafından kavramsallaştırılan Pinterest, 2010 yılında sosyal medya platformları arasına dahil oldu. Platform 2011 yılında büyük bir patlama ile popülerlik kazandı.

Bitcoin

Günümüzün kasıp kavuran sanal para birimi Bitcoin 3 Ocak 2009'da hayata geçti. Satoshi Nakamoto isimli biri manifestoyu yazdı ve sonra ortadan kayboldu. Muhtemelen gerçek ismi bile değildi. Bugün Bitcoin'in tanesi bu satırlar yazıldığı sırada 17 bin dolardan işlem görüyor.

Google Chrome

Google Chrome'un Windows için geliştirilen beta sürümü ilk kez 2 Eylül 2008 tarihinde kullanıma sunuldu. Daha sonra Mac OS X ve Linux sürümleri de geliştirildi. Bugün browser savaşında yanına kimse yaklaşamıyor.

Candy Crush

Oyunun geliştiricisi King, Candy Crush'ı ilk olarak Nisan 2012'de Facebook'a sunmuş, Kasım 2012'de ise mobil uygulamasını çıkarmıştır. Mart 2013 itibarıyla aylık ortalama 45.6 milyon kullanıcı sayısıyla çoktan efsane olmuştu. Şimdilerde hala her annenin favori oyunu olarak hayatına devam ediyor.

Angry Birds

Finlandiya merkezli Rovio Mobile tarafından mobil cihazlar için geliştirilen Angry Birds, Aralık 2009'da iOS platformu için çıkış yaptı. O zamandan bugüne bir kült olarak gelen oyunu hala milyonlarca kişi severek oynuyor.