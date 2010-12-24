CCleaner5.29.6033 (Windows)
CCleaner ile Sisteminizi Tek Bir Tıklamayla Hızlı Bir Şekilde Optimize Edebilirsiniz.
CCleaner Artı Yönleri
- + Sürekli geliştirilen tarama kapasitesi.
- + Türkçe dil desteği sunması.
- + Yıllardır güvenilirliğini koruyan güvenli bir sistem temizleme aracı olması.
- + Ücretsiz ve sınırsız kullanım imkanı tanıması.
CCleaner Eksi Yönleri
- - Çok kullanılan bazı programlar için temizleme desteği sunmaması.
CCleaner, bilgisayarlarını her zaman ilk günkü performansıyla kullanmak isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş olan ücretsiz bir sistem bakım ve optimizasyon programı olarak dikkat çekmektedir.
Program yardımıyla bilgisayarınız üzerinde yer alan gereksiz dosyaları silerek veya kayıt defteri üzerinde yer alan hataları onararak, sisteminizi çok daha kararlı ve yüksek performanslı bir hale getirebilirsiniz. Sistem temizliği konusunda dünya üzerinde en çok tercih edilen yazılımlardan bir tanesi olan CCleaner, içerisinde bilgisayar hızlandırma için gerekli olan en temel araçları barındırmaktadır.
Oldukça anlaşılır ve basit bir kullanıcı arayüzüne sahip olan CCleaner, her seviyeden bilgisayar kullanıcısı tarafından rahatlıkla kullanılabilecek şekilde hazırlanmış. Ana menüsü üzerinde Cleaner, Kayıt Defteri, Araçlar ve Ayarlar menülerini bulunduran program ile kullanmak istediğiniz sekme aracılığıyla istediğiniz tüm işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
Cleaner bölümü genel olarak bilgisayarınız üzerinde yer alan ve gereksiz disk alanı kaplayan içerikleri sizin için belirleyerek sadece tek bir tıklamayla bilgisayarınızı temizlemekte ve ek depolama alanı yaratmanıza olanak sağlamaktadır. Bu sayede sadece fazladan depolama alanı elde etmekle kalmaz, aynı zamanda bilgisayarınızın performansını da yükseltirsiniz.
Kayıt defteri bölümü altında da bilgisayarınızın kayıt defteri altında yer alan ve sistem performansınızı düşüren hatalar taranır. Tarama sonrası karşınıza gelecek olan DLL dosyası hataları, ActiveX ve Class sorunları, kullanılmayan dosya uzantıları, yükleyiciler, yardım dosyaları ve benzeri içerikler tek tıklamayla temizlenerek bilgisayarınızı çok daha yüksek performansla kullanmanıza olanak tanır.
Son olarak araçlar bölümü altında yer alan; program ekle/kaldır, başlangıç uygulamaları, dosya bulucu, sistem geri yükleme ve sürücü temizleme gibi farklı araçlar yardımıyla da sisteminizin açılış hızını artırabilir, gereksiz veya kullanmadığınız programları bilgisayarınızdan kaldırabilir, sistem geri yükleme ayarlarını denetleyebilirsiniz.
Türk kullanıcılar için CCleaner'ın en büyük artılarından bir tanesi de şüphesiz ki sahip olduğu Türkçe dil desteğidir. Bu sayede program yardımıyla gerçekleştirmek istediğiniz tüm işlemleri kolayca tamamlayabilir ve her adımda ne yaptığınızı kolayca takip edebilirsiniz.
Sonuç olarak bilgisayarınızı hızlandırmak ve bilgisayarınızı her zaman ilk günkü performansıyla kullanmak istiyorsanız, CCleaner tam olarak ihtiyacınız olan program.
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5- CCleaner 5.28.6005 için eda yıldız dedi ki;
süperr çok beğendim tavsiye ederim
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CCleaner 5.27.5976 için Necati dedi ki;
bence bu program müthiş bir program çünkü srtık bilgisayarım kasmıyor.Artı Yönleri: herşey Eksi Yönleri: eksi yönü yok
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5- CCleaner 5.24.5841 için tcgokhanodabasi dedi ki;
bu antivuris programı kullanmasını bilene çok yararlı ben senelerdir kullanıyorum eski yeni sürümleri hatasız çalışıyor tek geçerim yerde kaplamıyor ve şunuda unutmayın vurisleri siltikden sonra mutlaka antivurüs bilgisayarınızı kapatıp açın diyorsa mutlaka yapın faydasını o zaman görüçeksiniz..Artı Yönleri: çok iyi tavsiye ederim.. Eksi Yönleri: çok iyi
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5- CCleaner 5.21 için Ceren dedi ki;
install dedim ama hayırlısı ^^
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CCleaner 5.20 için ruhu seyyah dedi ki;
temizliğe başla dediğimde dosyalarınızı kalıcı olarak siliyor diyor ... resimlerim falan silinir mi ne tür dosyalar bu ??
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Cevap yazan: karanhayır silinmez yanipcnizdeki sildiginiz dosyaları sildiginiz reismleri kalıntıları siliyor silmediginiz ögelere dokunmaz geri dönüşüm kutusundakileri falan temizliyor rahat olun o konuda yani resimlerinizi silmez10 Ocak 2017 Salı - 04:40:21 - Şikayet Et
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- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 3,007 / 4,139,645
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Piriform Ltd
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