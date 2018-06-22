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500 Milyon Yıllık Fosile Obama’nın İsmi Verildi

500 Milyon Yıllık Fosile Obama’nın İsmi Verildi
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet
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Bilim insanları, dünyada var olan en eski yaşam formlarından birine ABD’nin eski devlet başkanı Barack Obama’nın şerefine Obamus coronatus ismini verdi. 

Bilime olan tutkusuyla bilinen ve iki dönem boyunca ABD başkanlığı görevini yürüten Barack Obama, çok ilginç bir şekilde onurlandırıldı. Bilim insanları, disk şeklinde olan ve günümüzden yaklaşık 500 milyon yıl önce yaşamış olan bir hayvana Obamus coronatus ismini verdi.

Kaliforniya-Riverside Üniversitesi ve Güney Avustralya Müzesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan keşif, Güney Avustralya'da bir sıradağ olan Flinders Ranges'taki "Alice's Restaurant Bed" olarak adlandırılan fosil yatağında gerçekleşti. 

Obamus coronatus

Canlının okyanus tabanına yapışık yaşadığını ve yumuşak bir doku yapısına sahip olduğunu söyleyen araştırmacılar, boyunun ise 0,5 ile 2 santimetre arasında olduğunu açıkladı.

Araştırmayı yöneten Paleontoloji profesörü Mary Droser, Washington Post  gazetesine verdiği demeçte, 500 milyon yıllık fosilin dünyanın en eski çok hücreli organizmalarını daha iyi anlamada önemli bir adım olduğunu belirtti.

Obama’nın bilime olan tutkusunun herkes tarafından bilindiğini söyleyen Droser, yaptıkları keşfe Obamus coronatus ismini vererek eski ABD başkanını onurlandırmak istediklerini dile getirdi.

Bu, Obama’nın isminin verildiği ilk canlı değil. Bilim insanları 2016 yılında Malezya’da bulunan ve Asya’da kaplumbağaların akciğerine yerleşen parazite Baracktrema obamai  ismini vermişti. 

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