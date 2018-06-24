80 Öte Gezegen Keşfedildi

Teknolojinin de gelişmesi ile birlikte uzay araştırmalarının her geçen gün hız kazandığı gerçeğini göz ardı edemiyoruz. İnsanoğlu uzayda herhangi bir yaşam belirtisi bulabilmek için de hala çalışmalarını ısrarla sürdürüyor. Bu çalışmalar esnasında başta Mars olmak üzere pek çok gezegen hakkında araştırma yapan bilim insanları, yeni gezegenler de buluyorlar. Yepyeni yöntemler kullanan ekipler pek çok öte gezegene de rastlıyorlar.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT) internet sitesinde yer alan bir habere göre, astronomların ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Kepler Uzay Teleskobu ile 50 bin civarında yıldızı incelediği ve 80 kadar öte gezegen keşfedildiği paylaşıldı. Öte gezegenler, güneş sisteminin dışında yer alan gezegenlere vereilen bir isim aynı zamanda güneş dışı gezegenler olarak da adlandırılıyorlar. Geçtiğimiz yirmi yıl içerisinde NASA’nın Kepler uzay teleskobu sayesinde bu gezegenlerden binlercesi keşfedildi.

Bu gezegenlerden en parlak ve yeni olanı, HD 73344 ismi verilen bir yıldızın yörüngesinde bulunuyor. Bu gezegenin, Dünya'nın kütlesinin 10 katı büyüklüğünde ve Dünya'dan 2,5 kat daha büyük olduğu ifade ediliyor. MIT, bu öte gezegenin Uranüs ya da Neptün'den daha küçük olduğunu ancak bu gezegenlerin daha sıcak bir türevi olarak düşündüklerini de dile getirdi. Söz konusu araştırmanın sonuçları ABD"de The Astronomical Journal" dergisinde yayımlandı.

2016 yılında da araştırmacılar Proxima Centauri gezegeninin yörüngesinde dolaşan Proxima b adlı öte gezegeni bulmuşlardı. Proxima b, Dünya’dan 1,3 kat daha büyük ve kayalık bir gezegendi. Bu gezegen ayrıca yıldızının yaşanabilir bölgesindeydi.

Sizce dünya dışında farklı gezegenlerde yaşam var mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.