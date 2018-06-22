ABD Hava Kuvvetleri’nin Askeri Uydusu Falcon Heavy ile Fırlatılacak

ABD Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada, Air Force Space Command-52 (AFSPC-52) uydusunun SpaceX’in Falcon Heavy roketi tarafından fırlatılacağını duyurdu.

ABD Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı’nın askeri misyonun bir parçası olan AFSPC-52 Eylül 2020’de Florida Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya gönderilecek.

Command-52 adındaki uydunun SpaceX’in ünlü roketi Falcon Heavy tarafından fırlatılacağını açıklayan Hava Kuvvetleri, bu görev için şirkete 130 milyon dolar ödeyecek.

Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, 7 yıldır üzerinde titizlikle çalıştığı Falcon Heavy roketini geçtiğimiz yıl ilk kez fırlatmıştı. 2017 yılında tam 19 başarılı Falcon 9 lansmanı gerçekleştiren şirket, ABD Hava Kuvvetleri ile yaptığı anlaşmayla büyük bir adım daha attı.

Air Force Space Command-52 uydusunu uzaya taşıyacak olan SpaceX, en büyük rakiplerinden United Launch Alliance’ın önüne geçmeyi başardı. Lockheed Martin ile Boeing ortaklığında kurulan havacılık ve uzay mühendisliği United Launch Alliance, NASA ve ABD Savunma Bakanlığı ile önemli projeler yürütüyor.

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell yaptığı açıklamada, “SpaceX, ABD Hava Kuvvetleri’nin AFSPC-52 askeri misyonu için Falcon Heavy roketini seçmesiyle onurlandırıldı. Tüm çalışanlarımız adına bizleri bu önemli göreve seçen Hava Kuvvetleri’ne teşekkür etmek istiyorum. Ulusal güvenliği yakından ilgilendiren askeri misyonlar için güvenilir bir adres olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ünlü mucit Elon Musk'ın 2002 yılında 100 milyon dolar sermaye ile hayata geçirdiği Space Exploration Technologies Corporation, bilinen ismiyle SpaceX, bugün dünyanın bir numaralı uydu taşıyıcısı konumunda.