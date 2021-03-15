ABD, Huawei'nin 5G'ye Erişimini Engelliyor: Neler Olacak?

ABD Hükümeti, Huawei'nin 5G kullanmasını engelliyor. Peki ya neler olacak? Ne yaşanıyor? Gelin hep beraber gelen bilgilere göz atalım.

Huawei'nin 5G Teknolojisini Kullanması Engelleniyor

Huawei'nin 5G teknolojisi bileşenlerine erişimi ABD hükümeti tarafından uygulanan sıkı kısıtlamalar nedeniyle epey zorlaştı.

Joe Biden yönetimi, ABD'li şirketlerin Huawei ile ticaret yapmasına izin veren mevcut lisanslarda bazı değişiklikler yaptı ve tedarikçileri 5G cihazlarında kullanılan bileşenlerin satışını yasaklayan daha sıkı kısıtlamalar hakkında bilgilendirdi. Değişiklikler halihazırda uygulamaya konuldu.

Bloomberg tarafından hazırlanan bir raporda, "Kurallar, Huawei 5G cihazları için yarı iletkenler, antenler ve piller gibi bileşenlerin ihracatında daha açık bir yasak oluşturuyor ve bu yasağı lisans sahipleri arasında daha tekdüze hale getiriyor" denilmekte.

Güncellenen lisans koşulları, tedarikçiler tarafından Huawei sağlanan bileşenleri kullanan cihazlara 6 GB bellek sınırı da getirmekte. ABD hükümeti, yakın zamanda Huawei'ye getirilen ticaret kısıtlamalarını kaldırmayacağını açıkça belirtti.

Mart ayının başlarında, Huawei Çin'deki pazar payının önemli bir kısmını Oppo ve Xiaomi gibi rakiplerine kaptırdığı ve bunun başlıca nedeninin şirketin zayıf 5G telefon portföyü olduğu bildirilmekte. Huawei akıllı telefon işinde keskin bir düşüş kaydetti ve hatta bu yılın başlarında Honor alt markasını satmak zorunda kaldı.

Şirketin ilerleyen günlerde nasıl bir yol izleyeceği merak edilenler arasında bulunmakta. Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Huawei ürünlerinin resmi mağazasına ise bu adresi tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Huawei Akıllı Telefon Üretiminde Düşüş Olacak

Huawei, tedarikçilerine akıllı telefon bileşeni siparişlerinin bu yıl %60'ın üzerinde düşeceğini bildirdi. Birden fazla tedarikçide yer alan kişilere göre, Huawei bu yıl 70 ila 80 milyon akıllı telefon için yeterli bileşen sipariş etmeyi planladığını tedarikçilere bildirdi.

Bu rakam, Huawei'nin geçen yıl ürettiği 189 milyon akıllı telefondan %60'tan fazla düşüşü temsil ediyor. Huawei'nin bileşen siparişleri, ABD hükümetinin 5G modelleri için bileşenleri ithal etme iznine sahip olmadığı için 4G modelleri için olanlarla sınırlı. Bazı tedarikçiler rakamın yaklaşık 50 milyon birime indirilebileceğini belirtti. Araştırma şirketi IDC'ye göre, Huawei küresel akıllı telefon endüstrisinde Samsung Electronics ve Apple'ın ardından 3 numaraya düştü.