Age of Empires 4 Hakkında Yeni Açıklama Geldi: Ne Zaman Çıkıyor?

Uzun zamandır sessizliğini koruyan Age of Empires 4 geri dönüş yaptı. Microsoft, oyun ile ilgili yeni bir bilgi paylaştı. Age of Empires 4 ne zaman çıkıyor? Detaylar haberimizde.

Gerçek Zamanlı Strateji türünü sevenlerin öncelikli tercihleri arasında yer alan Age of Empires, 1997 yılında hayatımıza girmişti. Serinin Ensemble Studios tarafından geliştirilmiş olan ilk oyunu sonrasında, toplamda sekiz oyun satışa sunulmuştu. Seri oyunları Asya ve Avrupa bölgelerinde Taş Devri’nden Klasik Dönem’e kadar uzanan bir süreçte tarihsel olaylara odaklı ana senaryolar sunar iken, oyuncular olarak bizler ise bir grup avcı ile başlayarak bir medeniyet oluşturmaya çalışıyorduk.

1997 yılından bu yana üç ana oyunu çıkan Age of Empires serisinde, 2018 yılı itibarıyla bu oyunların Definitive Edition versiyonlarını da görmüştük. Geçtiğimiz yıl içerisinde satışa sunulan Age of Empires III: Definitive Edition sonrasında ise gözler elbette Age of Empires 4 oyununa dönmüştü.

Bir hatırlatma yapmak gerekirse, Age of Empires 4 2017 yılının Ağustos ayı içerisinde duyurulmuştu. Company of Heroes ve Dawn of War oyunları ile tanıdığımız Relic Entertainment tarafından geliştirilmesine devam edilen oyun için son olarak X019 şovunda bir güncel haber paylaşılmıştı. Öyle ki, geliştirilme sürecinin halen devam ettiği belirtilen oyun için etkileyici bir de fragman yayınlanmış ve İngiliz ve Moğol güçleri arasındaki ortaçağ savaş alanına bir bakış atma fırsatımız olmuştu. Bu fragman bizleri oldukça heyecanlandırmış olsa da, serinin şimdilik son oyunu hakkında uzun bir zamandır yeni bir gelişme yaşanmamıştı. Yakın bir zaman önce, ufak da olsa yeni bir haber alabildik.

Age of Empires 4 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Age of Empires markasını yöneten World’s Edge stüdyosundan Shannon Loftis, Age of Empires 4 ile ilgili güncel bir bilgilendirmede bulundu. Söylediğine göre, salgından dolayı evden çalışma yöntemine yapılan geçiş sonrasında Relic Entertainment stüdyosu çok iyi bir iş çıkartıyormuş ve büyük ilerleme kaydediyormuş. Dahası ise “Sizi kıskandırmak istemeyiz ama oyunu her gün oynuyoruz.” yorumunda da bulunan Loftis, devam etti: “Hatalarından arındırılması, dengelenmesi ve cilalanması gereken ama özüne ulaşılmış bir oyun. En iyi kısmı da, bir Age of Empires oyunu gibi hissettiriyor.”

Şimdilik Age of Empires 4 için net bir çıkış tarihi verilemiyor ama ekstrem bir durum çıkmaması durumunda bu yıl içerisinde PC için satışa sunularak bizlerle olacak. Gelişmeleri takip edeceğiz.