Kabus Gibi Olay: Şişen Batarya Yüzünden Akıllı Yüzük Parmağında Kaldı!

Samsung'un akılı yüzük modeli Galaxy Ring heyecan verici özellikleriyle dikkat çekerken, bir kullanıcının yaşadığı talihsiz olayla teknoloji dünyasında endişelere yol açtı. Yeni cihaz, bataryasının beklenmedik bir şekilde şişmesi nedeniyle kullanıcısının parmağında kaldı. Detaylar haberde.

Bataryası Şişen Galaxy Ring, Kullanıcının Parmağına Sıkıştı

Bildiğiniz gibi parmağımızda sıkışan normal bir yüzük için sabun gibi kayganlaştırıcı maddelerden yararlanabiliyoruz. Ancak içinde batarya barındıran akıllı yüzükler için bu yöntemler büyük risk taşıyor. İşte tam da bu noktada bir Samsung Galaxy Ring kullanıcısı kabus gibi bir senaryoyla karşı karşıya kaldı.

@ZONEofTECH isimli bir kullanıcı, X (Twitter) platformunda parmağına sıkışan Galaxy Ring'in fotoğraflarını paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, şişen batarya nedeniyle yüzüğün kullanıcının parmağında sıkıştığı açıkça görülüyor. Üstelik olayın kullanıcının uçağa binmek üzereyken yaşanması durumu daha da karmaşık hale getirmiş

Bataryanın patlaması ve alev alması ihtimaline karşın uçağa binemediğini belirten kullanıcı yaptığı paylaşımla Samsung yetkililerine ulaşmayı başardı. Şirketin destek ekibi yüzük sahibiyle iletişime geçtiğini belirtse de markanın kullanıcıya ne tür bir somut yardım sunabileceği merak konusu oldu.

Öte yandan Samsung konu hakkında yaptığı açıklamada uzun süredir satışta olan Galaxy Ring'in yaygın bir batarya sorununa sahip olmadığını dile getirdi. Yine de bu olay en iyi akıllı yüzük modellerinin bile beklenmedik durumlarda ne kadar ciddi sorunlara yol açabileceğini herkese hatırlattı.

Ahhh…this is…not good.



My Samsung Galaxy Ring’s battery started swelling. While it’s on my finger 😬. And while I’m about to board a flight 😬



Now I cannot take it off and this thing hurts.



Any quick suggestions @SamsungUK @SamsungMobileUS? pic.twitter.com/LOO1kSlQUw — Daniel (@ZONEofTECH) September 29, 2025

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.