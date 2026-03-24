Crimson Desert Temalı Bilgisayar Tanıtıldı! Sadece 30 Adet Üretildi

Maingear, Crimson Desert'ı seven oyuncular için yeni bir bilgisayar tanıttı. Yalnızca 30 adet üretilen Rush Crimson Desert Limited Edition isimli bilgilsayar, söz konusu oyunun temasına uygun şekilde tasarlandı. PC yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda güçlü donanımıyla da dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Maingear Rush Crimson Desert Limited Edition'ın Özellikleri Neler?

İşlemci: AMD Ryzen 7 9850X3D

Ekran Kartı: Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT (özel Crimson Desert tasarımı)

RAM: 64 GB DDR5

Depolama: 2 TB T-Force A440 Gen4 M.2 NVMe SSD

Anakart: ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi

Güç Kaynağı: MSI 850W

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Maingear Rush Crimson Desert Limited Edition'ın İşlemcisi Nasıl?

Bilgisayar gücünü AMD Ryzen 7 9850X3D işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide sekiz adet çekirdek bulunuyor. AMD'nin en güncel ve verimli mimarisi olan Zen 5'i kullanan işlemci, normalde 4,7 GHz hızında çalışıyor ancak turbo modda 5.6 GHz hıza kadar çıkabiliyor.

İşlemcinin isminde yer alan "3XD" harfleri, AMD'nin 3D V-Cache teknolojisini temsil ediyor. Bu teknoloji sayesinde işlemci, Crimson Desert veya Cyberpunk 2077 gibi büyük bütçeli bir oyunu çalıştırırken ihtiyaç duyduğu verilerin neredeyse tamamını doğrudan kendi içindeki önbelleğinden alıyor. İşlemci verilere ulaşmak için vakit kaybetmediğinden dolayı daha hızlı tepki veriyor. Böylece FPS hem daha yüksek hem de daha stabil oluyor.

Maingear Rush Crimson Desert Limited Edition'ın Ekran Kartı Nasıl?

Bilgisayarda Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT ekran kartı bulunuyor. AMD'nin RDNA 4 mimarisine sahip olan bu ekran kartı, normalde en fazla 2.97 GHz hıza kadar çıkabiliyorken Sapphire markasının bu modeli 3.06 GHz hıza ulaşabiliyor. Bu ekran kartı, bakır ısı boruları ve özel tasarımlı fanlar sayesinde ağır yük altında bile hem serin hem de sessiz çalışıyor. Böylece üst düzey bir oyun deneyimi elde ediliyor.

16 GB GDDR6 VRAM'e sahip olan ekran kartı, AMD HYPR-RX, AMD Radiance Display Engine, AMD FSR 4 ve AMD Fluid Motion Frames 2 dahil olmak üzere çeşitli teknolojileri destekliyor. Bu teknolojiler sayesinde oyunlarda hem daha akıcı bir görüntü hem daha yüksek FPS değerleri elde ediliyor.

Maingear Rush Crimson Desert Limited Edition'da Kaç GB RAM Var?

Maingear tarafından satışa sunulan masaüstü bilgisayarda 64 GB RAM bulunuyor. Bu yüksek kapasiteli RAM özellikle büyük haritalara ve yüksek çözünürlüklü dokulara sahip açık dünya oyunlarında önemli bir avnataj sağlayacaktır. Bunun yanı sıra aynı anda birden fazla iş yaparken veya 3D modelleme gibi işler üzerinde çalışırken de oldukça önemli. PC'de ayrıca 2 TB T-Force A440 Gen4 M.2 NVMe SSD de mevcut.

Maingear Rush Crimson Desert Limited Edition Türkiye'de Satılacak mı?

Maingear marka bilgisayarlar şu anda Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla Rush Crimson Desert Limited Edition'ın da Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Crimson Desert temasıyla etkileyici bir görünüme sahip olan bu bilgisayardan sadece 30 adet üretildiğini ve şu ana kadar 3 tanesi satıldığını belirtelim.

Maingear Rush Crimson Desert Limited Edition'ın Fiyatı Ne Kadar?

Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı teknolojilerini destekleyen Maingear Rush Crimson Desert Limited Edition için 4 bin 499 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 199 bin 507 TL'ye denk geliyor. Eğer bu bilgisayar Türkiye'ye gelseydi tahmini vergili fiyatı 240 bin TL civarı olabilirdi.

Editörün Yorumu

Crimson Desert'ı seven biri olarak Maingear Rush Crimson Desert Limited Edition'ın tasarımını çok beğendiğimi söyleyebilirim. Kasanın içi etkileyici görünüyor. Bilgisayar sadece tasarımıyla değil donanımıyla da dikkatimi çekti. Çok güçlü işlemci ve ekran kartı sayesinde bilgisayarda büyük bütçeli oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabildiğini belirteyim.

Bu arada gelişmiş soğutma sistemi, uzun süreli oyun oynandığında bile bilgisayarın serin kalmasını sağlıyor. Fanların ise sessiz bir şekilde çalıştığı belirtildi. Bu, oldukça önemli bir avantaj çünkü fan sesi, oyun deneyimini olumsuz yönde etkileyebiliyor. PC'nin fiyatı ise çok yüksek.