En Güçlü Android Telefonlar: Zirvede Oyun Telefonu Var!

AnTuTu tarafından paylaşılan bir rapor ile beraber 2026 yılının Ağustos ayının en güçlü Android telefonları belli oldu. Zirvede çok güçlü işlemcili bir oyun telefonu yer aldı. İkinci sırada ise iQOO'nun bir telefonu konumlandı. Listede ayrıca Realme, vivo, iQOO ve OPPO'nun telefonları da bulunuyor.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Android Telefonlar Hangileri?

AnTuTu'nun paylaştığı rapora göre Ağustos 2026'nın en güçlü Android telefonu RedMagic 11S Pro+ oldu. Bu telefon, AnTuTu testinde 4 milyon 118 bin 689 puana ulaşmayı başardı. İkinci sırada 4 milyon 118 bin 578 puan ile iQOO 15 Ultra yer aldı. Bu telefonu ise 4 milyon 49 bin 580 puan ile RedMagic 11 Pro+ takip etti.

RedMagic 11S Pro+'ın İşlemcisi Nasıl?

En iyi oyuncu telefonları arasında yer alan RedMagic 11S Pro+'ta Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Leading sürümü bulunuyor. Özel sürüm ile standart sürüm arasında hız farkı mevcut. Standart sürüm 4.6 GHz'ye ulaşabiliyorken özel sürümün hızı ise 4.74 GHz seviyesinde. Elbette günlük kullanımda bu fark pek fark edilmiyor.

iQOO 15 Ultra'da Hangi İşlemci Var?

AnTuTu testinde 4 milyon 118 bin 578 puana ulaşan iQOO 15 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi mevcut. Bu işlemci, yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact'i bile ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Battle royale türündeki PUBG Mobile ve MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang ise ortalama 120 FPS'te oynanabiliyor.

vivo X300 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl?

AnTuTu testinde 3 milyon 984 bin 744 puan alan X300 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu arada X300 Ultra'da 6.600 mAh batarya kapasitesi, 100W hızlı şarj desteği, 144Hz yenileme hızı, AMOLED ekran ve 1440 x 3168 piksel çözünürlük mevcut.

Redmi K100 Pro Max'in İşlemcisi Nasıl?

Redmi K100 Pro Max gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Bu telefon AnTuTu testinde 3 milyon 887 bin 994 puana ulaştı. AnTuTu'da telefonun 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. Bu arada cihazda 9.070 mAh batarya kapasitesi, 100W hızlı şarj desteği ve 185Hz yenileme hızı mevcut.

iQOO 15'te Hangi İşlemci Var?

iQOO 15'te Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi mevcut. Bu güçlü işlemcisi sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan oynanabiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 4 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Editörün Yorumu

AnTuTu tarafından paylaşılan listenin tamamında Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine sahip telefonlar bulunuyor. Yüksek performansıyla dikkatleri üzerinde toplayan bu işlemci, mobil cihazlarda yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile yüksek FPS değerleriyle çalıştırabiliyor. Hatta video düzenlemek gibi donanımı zorlayabilecek ağır işler bile rahatça yapılabiliyor.