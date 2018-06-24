Apple'dan Macbook için Ücretsiz Klavye Değişimi

Yüksek servis tamir fiyatılarıyla her zaman eleştirilere maruz kalan Apple, Macbook bilgisayarlar için ücretsiz bir hizmet başlatıyor. Yeni program kapsamında MacBook ve MacBook Pro modellerinin klavyeleri ücretsiz olarak değiştirilebilecek. Ancak tek şart klavyenin çalışmıyor olması.

Şirket tarafından geçtiğimiz gün duyurulan yeni hizmet ile birlikte pek çok Macbook kullanıcısının sorununu ücretsiz olarak çözüme kavuşturabilecek. Global olarak başlatılan bu servisin, yalnızca bozulmuş klavyeler için geçerli olduğunu belirtmek gerekiyor. Eğer servis, cihazda kullanıcı kaynaklı bir sorun tespit ederse değişimi ek ücret alarak yapacak.

2015 ve 2017 yıllarında üretilen MacBook ve MacBook Pro modelleri için başlatılan ücretsiz klavye değişimi, Apple Store veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcılarında yapılabiliyor. Klavyenizde sorun varsa bu fırsattan yararlanmayı ihmal etmeyin.

Ücretsiz Klavye Değişimi Hangi Modelleri Kapsıyor?

Apple tarafından aktarılan bilgiye göre aşağıdaki modellerde herhangi bir sorun yaşanıyorsa aynı şekilde ücretsiz klavye değişimi yapılabiliyor. Daha detaylı bilgi için buraya tıklamanız yeterli.