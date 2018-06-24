BTK'dan Provokatif Paylaşımlara Karşı Hacker Önlemi

Sosyal medya platformlarında manipülatif haberlerin yayılmaması için önlem almak isteyen BTK, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nden 100 beyaz şapkalı hacker'ı görevlendirdi. Bu 100 hacker, internette dolaşan sahte haberlerin kaynağını bulmak için çalışacak.

Özellikle Whatsapp, Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal mecralardan çıkan yanlış ve provokatif haberlere karşı gelmek isteyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, USOM'dan yüz hacker'ı görevlendirdiği dile getirildi. Gün içerisinde seçim hakkında yapılan yanlış ifadelerin böylelikle önü kesilebilecek gibi gözüküyor.

Yüz hacker'ın provokatif haberleri gördüklerinde kaynak araştırmasına başlayacaklarını söyleyen BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan aynı zamanda 2 bin 397 kişinin de Siber Olaylara Müdahale Ekibi'nde yer aldığını belirtti. Başkan Sayan konu hakkında "USOM Güvenlik Operasyonları Merkezi tarafından iletişim sektöründe yer alan operatörler ve internet servis sağlayıcılar ile altyapı seviyesinde siber saldırılar takip edilmektedir." şeklinde konuştu.

Provokatif haberlerin vatandaşı etkilememesi için çalıştıklarını aktaran Sayan, BTK'nın çalışmalarını şu şekilde açıkladı:

"Ulusal siber güvenlik çalışmaları kapsamında 970 kurum ve kuruluşta 2 bin 397 kişi Siber Olaylara Müdahale Ekibi personeli USOM tarafından siber tehditlerle ilgili anlık olarak koordine edilmektedir. Seçim öncesi alınması gereken temel güvenlik tedbirleri 25 Nisan itibarı ile 970 kurum ve kuruluş ile paylaşılmıştır."