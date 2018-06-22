Cezayir Kopyayı İnterneti Keserek Engellemeye Çalışacak

Kuzey Afrika’nın en büyük ülkelerinden bir tanesi olan Cezayir, lise bitirme sınavları sırasında kopya çekilmesini engellemek adına bütün ülkedeki interneti kesme kararı aldığını duyurarak, başta öğrenciler olmak üzere herkesi şaşırtmayı başardı.

Ülkenin resmi kurumlarınca yapılan açıklamada, 20 – 25 Haziran tarihleri arasında yapılacak sınavlarda, her oturum için ortalama iki saat boyunca ülke genelinde tüm mobil ve kablolu internet hatlarının hizmet dışı bırakılacağı söylendi.

Cezayir Eğitim Bakanı Nuriye Benghabrit tarafından açıklanan kesinti haberiyle birlikte 700 bin öğrencinin katıldığı sınavlar sürecinde bütün ülkenin internetten mahrum kalacağı dile getirilirken, kararın 2016 yılında yaşanan kopya skandalı sebebiyle alındığı ifade edildi. 2016 yılında Cezayir’de lise bitirme sınavlarında yaygın kopya ve hile teşebbüsleri görülmüş, yaşananlar ülkenin gündemini uzun süre meşgul etmişti.

Eğitim Bakanı Benghabrit, sınav dönemi boyunca internet kesintilerinin yanı sıra 20 – 25 Haziran tarihleri arasında bütün ülkede Facebook’a erişimin de tamamen engelleneceğini açıkladı. İki yıl önce yapılan sınavlarda sınav sorularının oturumlar sırasında internete sızdırılması tepkilere sebep olmuştu.