Covid-19 Aşısı için Önemli Adım: "Kısa Sürede Hazır Olacak"

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yapılan araştırmalar sonrasında Covid-19 için etki gösteren bir aşının bulunduğu duyuruldu.

Başvuru Yapıldı!

EBioMedicine dergisinde yayınlanan makaleye göre söz konusu aşı salgının yayılım hızını ciddi bir şekilde düşürebilecek bir etkiye sahip ve yine makaleye göre kısa sürede piyasaya sunulmak için hazır olacak.

Yaklaşık parmak ucu boyutunda olan aşının insanlı klinik denemeleri için ABD Gıda ve İlaç Dairesi onayı bekleniyor. Gerekli onayların alınmasının ardından birkaç ay içinde insanlı klinik denemelerin başlaması beklenmekte.

Tabii yan etkilerin gözlemlendiği bu sürecin ne kadar süreceği ile ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor.

Dünya genelinde pek çok ülke ve pek çok araştırma kuruluşu hızla yayılan salgın için harekete geçmiş durumda. Buna karşın daha öncesinde açıklamalarda bulunan uzmanlar aşı için 2021 yılını beklememiz gerektiğine işaret ediyor.

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