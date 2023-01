Disney Plus'ın Merakla Beklenen Marvel İçerikleri Ertelendi

Marvel içeriklerini bir arada toplayan Disney Plus, pek çok ülkede sinemada vizyona girmesiyle birlikte aynı anda filmleri platformuna getiriyor. Dizilerde de birçok içeriğiyle dolu dolu bir Marvel kütüphanesi sunan hizmet şimdi ise ertelemeleriyle gündemde.

Son dönemde yeni bir yapılanma içerisinde olan Marvel, Eternals, She Hulk ve Werewolf gibi yapımlarla eleştirilerin ana odağı olmuştu. Marvel başkanı Kevin Feige'in artık kaliteye daha fazla odaklanarak daha az yapımla izleyicilerin karşısına çıkacaklarını söylemesi sonrası pek çok yapım ertelenmeye başladı.

Disney Plus'ın Marvel Yapımları Birer Birer Erteleniyor

Çıkışıyla büyük ses getiren Loki dizisinin ikinci sezonu Ocak 2023'ten yaz aylarına ertelenirken, What If'in yeni sezonu da 2024 yılına ertelendi. Yakın tarihte gelmesi beklenen Echo dizisi de 2023 yılının sonlarında izleyicilerle buluşacak. Bu yılın Kasım aylarında gelmesi beklenen Blade filminin de en erken 2024 yılında geleceği iddia ediliyor.

Disney Plus'ın bu süreçte izleyicilere ne gibi içerikler getireceği de merak konusu. Marvel yapımı birçok içeriğin ertelenmesi önümüzdeki yıl içerisinde Marvel takipçilerinin Disney Plus aboneliklerini gözden geçirmelerine neden olabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.