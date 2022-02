Disney Star Wars 10 Filmi Adına Umutlu!

Söylentilere göre Star Wars 10, Disney'in son devam üçlemesinde yaşadığı hayal kırıklığını telafi edebilir. Film yeniden inşa edilmiş bir Jedi Düzeni'nin geçmişteki başarısızlıklardan nasıl ders çıkarabileceğini keşfedebilir. İşte detaylar!

Star Wars 10 Bizlere Neler Sunacak?

Şu anda sadece bir söylenti olmasına rağmen, Star Wars 10, Disney'in devam filmi üçlemesinin baştan beri olması gereken film olduğunu kanıtlayabilir. Disney'in mülkiyeti altında, Star Wars her zaman hikaye anlatımı olmasa da içerik açısından önemli ölçüde genişledi. Skywalker hikayesinin Star Wars: The Rise of Skywalker ile sona erdiği düşünülüyordu, ancak çevrimiçi sohbetler başka bir üçlemenin yolda olabileceğini gösteriyor.

Dahası, söylenti yeni Star Wars üçlemesinin yeniden inşa edilen Jedi Order'a odaklanacağını gösteriyor. Disney'in devam filmi üçlemesi, konusu 1977'deki orijinal Star Wars'tan çok fazla ödünç alınmış olsa bile, Star Wars: The Force Awakens ile umut verici bir başlangıç yaptı. Ne yazık ki, çelişen fikirler ve net bir planın olmaması, devam filmlerinin hiçbir zaman beklendiği kaliteye ulaşmamasını sağladı.

Lucasfilm gerçekten de yeni bir Jedi Düzeni'nin oluşumuna odaklanan devam filmi sonrası bir Star Wars üçlemesi geliştiriyorsa, son üç filmin, özellikle de Rise of Skywalker'ın verdiği hasarın çoğunu geri alabilir. Star Wars 10, öncekilerin hatalarından ders alan ve onları kucaklayan yeni bir Jedi Düzeni'ni canlandırarak, devam filmlerinin bazı kusurlarını düzeltme potansiyeline hala sahip.

Luke Skywalker'ın Star Wars: The Last Jedi'daki bozguncu tavrı son derece hayranlar tarafından eleştirilmişti. Yine de, "Jedi'ın mirası başarısızlıktır" iddiası, devam filmi üçlemesi boyunca çok daha derinlemesine araştırılması gereken zorlayıcı bir kavram. Jedi'lara hala efsanevi savaşçılar olarak davranılıyordu ve Düzen, orijinal üçlemenin mazlum kahraman dinamiğini çoğaltmakla daha fazla ilgili bir komploda zar zor değindi.

Üçleme Yeni Cumhuriyet'in kırılganlığını hiçbir zaman yeterince ele almadı. Luke açıkça Jedi Düzeni'nin dar görüşlü olduğunu çok geç öğrendi, ancak bu farkındalık galakside bir değişim zamanına yol açmalıydı. Bunun yerine, Star Wars 10, yeni ve daha aydınlanmış bir çağda Jedi olmanın ne anlama geldiğini bize en temiz haliyle anlatabilir.

Orijinal bir üçleme sonrası efsane haline gelmesine rağmen, Luke'un etkisi Disney'in devam filmi üçlemesinde asla keşfedilmedi. Jedi'lar hâlâ büyük ölçüde unutulmuş gibi görünüyor ve Skywalker ailesinin galaksideki itibarı belirsizliğini koruyor. Star Wars 10'un bu kavramı ele alması ve tarihin çelişkili görüşlerinin galaksiyi nasıl parçalayabileceğini göstermesi için çok geç değil. Henüz Star Wars 10 için Disney tarafından herhangi bir açıklama gelmedi. Çıkış tarihi ve oyuncu kadrosu da belirsizliğini koruyor.

Henüz Star Wars 10 için Disney tarafından herhangi bir açıklama gelmedi. Çıkış tarihi ve oyuncu kadrosu da belirsizliğini koruyor.