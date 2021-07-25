Elektrikli Araçlar Daha Fazla Sera Gazı Yayıyor İddiası Doğru mu?

Elektrikli araçlar sera gazı konusunda çevreci değil iddiası araştırıldı. Araştırma, ABD'de elektrikli otomobillerin gazla çalışan otomobillerden %60 ila %68 daha az emisyon ürettiğini söylüyor.

Yeni bir çalışma, Tesla CEO'su Elon Musk gibi yenilikçilere karşı elektrikli otomobillerin sürdürülebilirliği konusunda tartışma yaratan bir teoriyi çürüttü. Popüler efsane, elektrikli aracın üretim sürecinin ve güç sağlamak için üretilen enerjinin, içten yanmalı bir motora sahip araca göre daha fazla kirlettiğini iddia ediyordu.

Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi (ICCT) tarafından gerçekleştirilen çalışma, bir elektrikli otomobilin yaşam döngüsü boyunca daha az sera gazı saldığını buldu. Ayrıca elektrikli otomobiller, ister yenilenebilir enerji alan bir elektrik şebekesi isterse kömür gibi daha kirli güç kaynaklarına dayanan bir şebeke olsun, gazla çalışan arabadan daha az karbondioksit salıyor.

Elektrikli Araçların Sera Gazı Yayılımı Araştırıldı

Araştırmacılar, dünyadaki yeni otomobil satışlarının %70'ini oluşturan ülkelerde (ABD, Avrupa, Hindistan ve Çin) 2021'de tescil edilen orta boy elektrikli araçlardan kaynaklanan emisyonları tahmin etti. Rapor, mevcut siyasi politikalar (zaman içinde değişmesi muhtemel) kapsamında araçların yaşam döngüsünü analiz etti ve araçların yaklaşık 18 yıl boyunca yollarda olacağını varsaydı.

ABD'deki bir elektrikli otomobil, kullanım ömrü boyunca geleneksel bir araca göre yaklaşık %60 ila %68 daha az karbon emisyonu salmakta. Büyük ölçüde kömür gücüne dayanan Çin ve Hindistan'da bile elektrikli otomobiller sırasıyla %37 ile %45 seviyesinde daha az sera gazı üretiyor.

Ancak elektrikli araçların emisyonları önemli ölçüde azaltmadığı argümanındaki ana noktalardan biri hala geçerli: elektrikli otomobiller, üretim süreçleri sırasında gazlı araçlardan daha fazla karbon emisyonuna yol açıyor. Yine de ICCT, elektrikli otomobillerin içten yanmalı motora kıyasla bir yıl içinde idaha az emisyon ürettiğini ve bu kaybı hızlıca telafi ettiğini söylüyor.

Ayrıca üretim sırasındaki yüksek emisyonlardan çoğunlukla piller sorumlu olduğundan, elektrikli otomobil bataryalarının geri dönüştürülmesi üretim emisyonlarını gelecekte azaltabilir.

ICCT'nin Avrupa Genel Müdürü Peter Mock basın açıklamasında, "Bu çalışmayla amacımız, büyük pazarlardaki politika yapıcıların binek otomobiller için farklı teknoloji yollarını adil ve eleştirel bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak ve ihtiyaç duyduğu unsurları yakalamak" dedi.