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Elon Musk, Çocukların Mahsur Kaldığı Tayland’daki Mağaraya Gitti

Elon Musk Tayland Mağara
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Mağarada mahsur kalan Taylandlı futbol takımına yardım etmek için küçük bir denizaltı geliştiren Elon Musk, tüm dünyanın kitlediği Tham Luang mağarasına gitti.

Tesla, SpaceX ve Boring Company şirketlerinin CEO’su Elon Musk, Haziran ayından bu yana bir mağaranın içinde mahsur halde bulunan Taylandlı 12 çocuk ile antrenörlerinin kurtarılması için yapılan çalışmalara destek olmaktan mutluluk duyacağını söylemişti.

Herkes Musk’ın nasıl bir yardımda bulunacağı konusunda beyin fırtınası yaparken, ünlü mucit çocuklar için ufak boyutlarda geliştirilen bir denizaltı ile karşımıza çıktı. Geçtiğimiz günlerde 9 kişilik mühendis ekibini Tayland’a gönderen Musk, bu sefer de kendi gitti.

 

 

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan milyarder girişimci, Twitter’dan “Mağara 3’ten geri döndü”  yazarak şu ifadeleri kullandı: “Küçük denizaltı ihtiyaç duyulduğu takdirde hazır. Roket parçalarından yaptık ve adını çocukların futbol takımının ismi ‘Wild Boar’ koyduk. Gelecekte faydalı olabileceği için onu buraya bıraktım. Tayland çok güzel”

 

 

Musk, pazar akşamı mühendis ekibiyle birlikte yaptığı denizaltının ilk videolarını yayınlamıştı. Tüp şekilli bir denizaltı yardımıyla çocukların bölgeden çıkarılabileceklerini söyleyen Musk’ın yayınladığı görüntüler büyük bir ilgi görmüştü. 

5 Tayland donanması mensubu ve 13 yabancı dalgıçtan oluşan toplam 18 kişilik dalgıç ekibi çalışmalarını kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililerin yaptığı son açıklamaya göre, şu ana kadar mağarada mahsur kalan 12 çocuktan 8’i kurtarılırken, kalan 4 çocuk ile antrenörlerini kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

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Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet
ETİKETLER: elon musk tayland

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