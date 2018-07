Elon Musk, Çocukların Mahsur Kaldığı Tayland’daki Mağaraya Gitti

Mağarada mahsur kalan Taylandlı futbol takımına yardım etmek için küçük bir denizaltı geliştiren Elon Musk, tüm dünyanın kitlediği Tham Luang mağarasına gitti.

Tesla, SpaceX ve Boring Company şirketlerinin CEO’su Elon Musk, Haziran ayından bu yana bir mağaranın içinde mahsur halde bulunan Taylandlı 12 çocuk ile antrenörlerinin kurtarılması için yapılan çalışmalara destek olmaktan mutluluk duyacağını söylemişti.

Herkes Musk’ın nasıl bir yardımda bulunacağı konusunda beyin fırtınası yaparken, ünlü mucit çocuklar için ufak boyutlarda geliştirilen bir denizaltı ile karşımıza çıktı. Geçtiğimiz günlerde 9 kişilik mühendis ekibini Tayland’a gönderen Musk, bu sefer de kendi gitti.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT