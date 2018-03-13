En Çok Beğeni Alan Tinder Kullanıcısından İpuçları

Çöpçatanlık uygulaması Tinder’ın en beğenilen erkek profili olarak gösterilen Stefan-Pierre Tomlin, İngiltere’nin en çok okunan gazetesi Independent’a konuştu. Tomlin röportajında Tinder’da daha fazla arkadaş bulmak için yapılması gerekenlere dair ipuçları verdi.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Tinder’ın en beğenilen erkek profili olduğunu iddia eden Stefan-Pierre Tomlin, Tinder ipuçları başlığıyla röportaj verdi. Röportajında erkeklerin Tinder kullanırken dikkat etmesi gereken detayları anlatan Tomlin, şu başlıklara değindi:

Özgün Olun: 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni, milyonlarca kullanıcının arasından sıyrılmak için öncelikle özgün olunması gerektiğini söyledi. Daha fazla dikkat çekmek için özgün fotoğrafların ve bilgilerin kullanılması gerektiğini anlatan Tomlin, dikkat çekmeye çalışılması gerektiğini kaydetti.

Komik ve Girişken Olun: Fenomen, sizi daha önce hiç görmemiş birini etkilemek adına ilk etapta komik ve girişken olmanız gerektiğini söyledi.

Hikayesi Olan Fotoğraflar: "Tinder profilinize bir grup arkadaşınızla fotoğraf koymayın” diyen Tomlin, kullanıcıların profillerine diğer kişilerin ilgisini çekebilecek hobilere ve bilgilere yer vermesi gerektiğini belirtti. Bununla birlikte Tinder’da kullanılan fotoğrafların ilginç olması gerektiğini aktaran ünlü isim, her fotoğrafın bir hikayesinin olmasını söyledi.

Eskilerden Bahsetmeyin: Tomlin, "Eşleşme sağladığınız kişinin profilini inceleyin ve konuşacak ortak konuları önceden belirleyin" ifadelerini kullandı.