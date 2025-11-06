En Çok İndirilen PS5 Oyunları Açıklandı! 12 Yıllık Oyun da Listede

En çok indirilen PlayStation 5 (PS5) oyunları belli oldu. Paylaşılan listede iki farklı kategori bulunuyor. Bir kategori Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada, diğer kategori ise Avrupa'yı kapsıyor. Listede RPG'den maceraya, açık dünyadan spora kadar çeşitli türlerde pek çok oyun yer aldı. 12 yıl önce çıkan GTA 5 de listeye girmeyi başardı.

En Çok İndirilen PS5 Oyunları (Ekim 2025)

En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan GTA 5'in ekim ayının en çok indirilen PlayStation 5 oyunları listesine girmesi şaşırttı. Bunun en büyük nedeni ise oyunun GTA Online olarak adlandırılan çevrim içi molda sahip olması. Bu çok oyunculu modda soygundan yarışa kadar pek çok görev bulunuyor.

Michael De Santa, Franklin Clinton ve Trevor Philips olmak üzere toplamda üç adet oynanabilir karakterin yer aldığı GTA 5'te her karakterin kendine özgü bir hikâyesi mevcut. Kurgusal şehir Los Santos'ta geçen yapımda helikopter, motosiklet ve araba gibi araçlar oynanışı çok daha keyifli hâle getiriyor.

Listede ayrıca savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Battlefield 6 da yer alıyor. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği oyun, 10 Ekim 2025 tarihinde piyasaya sürüldü ve kısa sürede çok popüler hâle geldi. Çok oyunculu modda tank, helikopter ve uçak gibi araçları kullanabilmek mümkün.

Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen Ghost of Yotei de listeye girdi. Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in üstlendiği oyun, Ghost of Tsushima'dan 300 yıl sonrasını konu alıyor. 1600'li yıllarda geçen oyunda ailesini öldüren kişileri bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkan Atsu'yu kontrol ediyoruz.