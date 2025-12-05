En Çok İndirilen PS5 Oyunları: Listede 12 Yıllık Oyun da Var!

En çok indirilen PlayStation 5 (PS5) oyunları belli oldu. Paylaşılan listede iki farklı kategori bulunuyor. Bir kategori Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada, diğer kategori ise Avrupa'yı kapsıyor. Listede aksiyondan spora, RPG'den açık dünyaya kadar çeşitli türlerde pek çok oyun yer aldı. Listedeki oyunlar arasında GTA 5 de bulunuyor.

En Çok İndirilen PS5 Oyunları (Kasım 2025)

Listede kaliteli grafikleri ve etkileyici atmosferiyle öne çıkan Ghost of Yotei de bulunuyor. Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in üstlendiği oyun, Ghost of Tsushima'dan 300 yıl sonrasını konu alıyor. 1600'li yıllarda geçen oyunda ailesini öldüren kişileri bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkan Atsu'yu kontrol ediyoruz.

Savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Battlefield 6 da en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında yer aldı. 10 Ekim 2025 tarihinde piyasaya sürülen oyun, çok kısa süre içerisinde tüm dünyada çok popüler hâle geldi. Çok oyunculu modda tank, helikopter ve uçak gibi araçları kullanabilmek mümkün.

GTA 5'in kasım ayının en çok indirilen PlayStation 5 oyunları listesine girmesinin en büyük nedeni, GTA Online olarak adlandırılan çevrim içi moda sahip olması. Bu çok oyunculu modda soygundan yarışa kadar pek çok görev bulunuyor. Tek oyunculu modda ise üç adet oynanabilir karakter ve her karakterin kendine özgü bir hikâyesi mevcut.