En Çok İndirilen PS5 Oyunları: Listede 12 Yıllık Oyun da Var!
En çok indirilen PlayStation 5 oyunları belli oldu. Listede 12 yıl önce piyasaya sürülen açık dünya oyunu da yer alıyor. İşte listenin ayrıntıları!
⚡ Önemli Bilgiler
- Kasım ayında en çok indirilen PlayStation 5 oyunları listesinde 12 yıl önce çıkan GTA 5 de yer alıyor.
- Listede 2015 yılında piyasaya sürülen The Witcher 3: Wild Hunt da bulunuyor.
- Call of Duty: Black Ops 7, ARC Raiders ve Dispatch dahil pek çok yeni oyun da listede yer alıyor.
En çok indirilen PlayStation 5 (PS5) oyunları belli oldu. Paylaşılan listede iki farklı kategori bulunuyor. Bir kategori Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada, diğer kategori ise Avrupa'yı kapsıyor. Listede aksiyondan spora, RPG'den açık dünyaya kadar çeşitli türlerde pek çok oyun yer aldı. Listedeki oyunlar arasında GTA 5 de bulunuyor.
En Çok İndirilen PS5 Oyunları (Kasım 2025)
|ABD ve Kanada
|Avrupa
|Call of Duty: Black Ops 7
|Call of Duty: Black Ops 7
|ARC Raiders
|EA SPORTS FC 26
|Dispatch
|ARC Raiders
|Battlefield 6
|Battlefield 6
|NBA 2K26
|Dispatch
|EA SPORTS FC 26
|Grand Theft Auto V
|EA SPORTS Madden NFL 26
|UFC 5
|Grand Theft Auto V
|Minecraft
|Ghost of Yotei
|The Witcher 3: Wild Hunt
|Minecraft
|INAZUMA ELEVEN: Victory Road
Listede kaliteli grafikleri ve etkileyici atmosferiyle öne çıkan Ghost of Yotei de bulunuyor. Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in üstlendiği oyun, Ghost of Tsushima'dan 300 yıl sonrasını konu alıyor. 1600'li yıllarda geçen oyunda ailesini öldüren kişileri bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkan Atsu'yu kontrol ediyoruz.
Savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Battlefield 6 da en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında yer aldı. 10 Ekim 2025 tarihinde piyasaya sürülen oyun, çok kısa süre içerisinde tüm dünyada çok popüler hâle geldi. Çok oyunculu modda tank, helikopter ve uçak gibi araçları kullanabilmek mümkün.
4.180 TL'lik 5 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu
Xbox'ta başlayan kampanya ile beraber beş oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bu oyunlar sayesinde hafta sonunda keyifli vakit geçirebilirsiniz.
GTA 5'in kasım ayının en çok indirilen PlayStation 5 oyunları listesine girmesinin en büyük nedeni, GTA Online olarak adlandırılan çevrim içi moda sahip olması. Bu çok oyunculu modda soygundan yarışa kadar pek çok görev bulunuyor. Tek oyunculu modda ise üç adet oynanabilir karakter ve her karakterin kendine özgü bir hikâyesi mevcut.